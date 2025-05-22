Тюменская область произвела в три раза больше куриных яиц, чем нужно ее жителям

Птицефабрики Тюменской области за четыре месяца произвели 450 млн куриных яиц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За первые четыре месяца этого года тюменские птицефабрики произвели 450 млн куриных яиц
За первые четыре месяца этого года тюменские птицефабрики произвели 450 млн куриных яиц Фото:

В 2024 году птицефабрики Тюменской области произвели в три раза больше куриных яиц, чем нужно жителям региона. Информация об этом указана в telegram-канале областного департамента АПК. Там уточнили, что за первые четыре месяца 2025 года в регионе произведено почти 450 миллионов яиц.

«С начала года птицефабрики Тюменской области произвели почти 450 млн штук яиц, увеличив производство яйца в 1,2 раза по сравнению с уровнем прошлого года. Стоит отметить, что по итогам 2024 года обеспеченность яйцом и яйцепродуктами почти в три раза превысило потребность жителей региона», — указано в публикации тюменского департамента АПК.

В ведомстве уточнили, что за четыре месяца текущего года одна курица снесла в среднем 109 яиц. В настоящее время на территории области функционируют шесть птицеводческих хозяйств яичного и мясного направлений. Самые крупные из них находятся в Тюменском районе. Высокие показатели производительности позволяют не только стабильно обеспечивать местный рынок, но и развивать экспортные поставки сельскохозяйственной продукции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году птицефабрики Тюменской области произвели в три раза больше куриных яиц, чем нужно жителям региона. Информация об этом указана в telegram-канале областного департамента АПК. Там уточнили, что за первые четыре месяца 2025 года в регионе произведено почти 450 миллионов яиц. «С начала года птицефабрики Тюменской области произвели почти 450 млн штук яиц, увеличив производство яйца в 1,2 раза по сравнению с уровнем прошлого года. Стоит отметить, что по итогам 2024 года обеспеченность яйцом и яйцепродуктами почти в три раза превысило потребность жителей региона», — указано в публикации тюменского департамента АПК. В ведомстве уточнили, что за четыре месяца текущего года одна курица снесла в среднем 109 яиц. В настоящее время на территории области функционируют шесть птицеводческих хозяйств яичного и мясного направлений. Самые крупные из них находятся в Тюменском районе. Высокие показатели производительности позволяют не только стабильно обеспечивать местный рынок, но и развивать экспортные поставки сельскохозяйственной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...