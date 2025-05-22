Тюменская область произвела в три раза больше куриных яиц, чем нужно ее жителям

В 2024 году птицефабрики Тюменской области произвели в три раза больше куриных яиц, чем нужно жителям региона. Информация об этом указана в telegram-канале областного департамента АПК. Там уточнили, что за первые четыре месяца 2025 года в регионе произведено почти 450 миллионов яиц.
«С начала года птицефабрики Тюменской области произвели почти 450 млн штук яиц, увеличив производство яйца в 1,2 раза по сравнению с уровнем прошлого года. Стоит отметить, что по итогам 2024 года обеспеченность яйцом и яйцепродуктами почти в три раза превысило потребность жителей региона», — указано в публикации тюменского департамента АПК.
В ведомстве уточнили, что за четыре месяца текущего года одна курица снесла в среднем 109 яиц. В настоящее время на территории области функционируют шесть птицеводческих хозяйств яичного и мясного направлений. Самые крупные из них находятся в Тюменском районе. Высокие показатели производительности позволяют не только стабильно обеспечивать местный рынок, но и развивать экспортные поставки сельскохозяйственной продукции.
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