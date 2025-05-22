Не слипнется: на набережной Тобола в Кургане будут продавать сладости

В Кургане на набережной реки Тобол и в популярных городских парках появятся новые точки по продаже мороженого и сахарной ваты. Соответствующее решение содержится в новом постановлении администрации города Кургана.
В документе администрации сообщается, что схема размещения нестационарных торговых объектов дополнена новыми адресами: «Внесены изменения в постановление Администрации города Кургана <...> „Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана на 2021–2026 годы“», — говорится в постановлении. В частности, торговля мороженым будет разрешена на набережной реки Тобол, в экопарке «Рябковский», сквере «Мостовичок», городском саду, парке в 4 микрорайоне и на улице Карельцева. Аналогичные точки появятся и для реализации сахарной ваты.
Согласно утвержденной схеме, все торговые объекты будут нестационарными. Это выносное холодильное оборудование или прилавки, а реализация продуктов будет осуществляться без продажи алкогольной продукции, пива и напитков на его основе.
Ранее администрация Кургана объявила о планах установить на набережной реки Тобол вендинговый автомат для предоставления фотоуслуг жителям и гостям города. Тип оборудования — фотокабина с моментальной печатью или фотокиоск для печати с цифровых носителей — пока не уточняется. Подобные устройства обычно востребованы в популярных среди туристов местах.
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