У «Урала» появился шанс вернуться в РПЛ, несмотря на провальный сезон

«Урал» может выйти в РПЛ из-за проблем с лицензированием «Черноморца»
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«Урал» вылетел из высшего футбольного дивизиона в прошлом году
«Урал» вылетел из высшего футбольного дивизиона в прошлом году Фото:

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга может выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), даже не заняв четвертое место, необходимое для участия в стыковых матчах между дивизионами. Причиной этому стали проблемы с лицензированием у новороссийского «Черноморца», занимающего сейчас третью строчку в турнирной таблице Первой лиги. Это следует из регламента Российского футбольного союза.

Если команда, занявшая высокое место в таблице, не получает лицензию для участия в РПЛ, она исключается из итогового списка. При этом все остальные клубы сдвигаются на одну позицию вверх.

В настоящее время «Урал» занимает пятое место в Первой лиге с 56 очками, уступая «Сочи», у которого 57 баллов. Если «Черноморец» не сможет пройти лицензирование или не найдет соответствующую арену, на его место в стыках могут попасть «Урал» или «СКА-Хабаровск» — при условии, что хабаровская команда обыграет «Урал» в последнем туре.

Кроме того, проблемы с лицензированием есть и у «СКА-Хабаровска». Клуб не решил вопрос с закупкой оборудования для интегрирования Fan ID.

В последнем матче ФК «Урал» обыграл «Тюмень» со счетом 1:2. Уральский клуб лишил тюменцев шанса остаться в ФНЛ.

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Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга может выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), даже не заняв четвертое место, необходимое для участия в стыковых матчах между дивизионами. Причиной этому стали проблемы с лицензированием у новороссийского «Черноморца», занимающего сейчас третью строчку в турнирной таблице Первой лиги. Это следует из регламента Российского футбольного союза. Если команда, занявшая высокое место в таблице, не получает лицензию для участия в РПЛ, она исключается из итогового списка. При этом все остальные клубы сдвигаются на одну позицию вверх. В настоящее время «Урал» занимает пятое место в Первой лиге с 56 очками, уступая «Сочи», у которого 57 баллов. Если «Черноморец» не сможет пройти лицензирование или не найдет соответствующую арену, на его место в стыках могут попасть «Урал» или «СКА-Хабаровск» — при условии, что хабаровская команда обыграет «Урал» в последнем туре. Кроме того, проблемы с лицензированием есть и у «СКА-Хабаровска». Клуб не решил вопрос с закупкой оборудования для интегрирования Fan ID. В последнем матче ФК «Урал» обыграл «Тюмень» со счетом 1:2. Уральский клуб лишил тюменцев шанса остаться в ФНЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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