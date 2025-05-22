У «Урала» появился шанс вернуться в РПЛ, несмотря на провальный сезон

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга может выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), даже не заняв четвертое место, необходимое для участия в стыковых матчах между дивизионами. Причиной этому стали проблемы с лицензированием у новороссийского «Черноморца», занимающего сейчас третью строчку в турнирной таблице Первой лиги. Это следует из регламента Российского футбольного союза.
Если команда, занявшая высокое место в таблице, не получает лицензию для участия в РПЛ, она исключается из итогового списка. При этом все остальные клубы сдвигаются на одну позицию вверх.
В настоящее время «Урал» занимает пятое место в Первой лиге с 56 очками, уступая «Сочи», у которого 57 баллов. Если «Черноморец» не сможет пройти лицензирование или не найдет соответствующую арену, на его место в стыках могут попасть «Урал» или «СКА-Хабаровск» — при условии, что хабаровская команда обыграет «Урал» в последнем туре.
Кроме того, проблемы с лицензированием есть и у «СКА-Хабаровска». Клуб не решил вопрос с закупкой оборудования для интегрирования Fan ID.
В последнем матче ФК «Урал» обыграл «Тюмень» со счетом 1:2. Уральский клуб лишил тюменцев шанса остаться в ФНЛ.
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