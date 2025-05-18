Футбольный клуб «Тюмень» вылетел из Первой лиги ФНЛ

Футбольный клуб «Тюмень» проиграл ФК «Урал» из Екатеринбурга со счетом 1:2. Информация об этом указана в турнирной таблице ФНЛ. Таким образом, тюменская команда не сможет выбраться из зоны вылета и продолжить выступление в Первой лиге ФНЛ в следующем сезоне.
«ФК „Тюмень“ — ФК „Урал“. 1:2», — указано в турнирной таблице ФНЛ.
За один тур до окончания турнира Первой лиги ФНЛ в активе команды из Тюмени 27 очков. Для того, чтобы выйти из зоны вылета, тюменцам необходимо было выигрывать матч против «Урала», а также следующую игру. При этом, рассчитывать на то, что ФК «Уфа», который опережает тюменцев на пять очков, проиграет свои матчи.
Таким образом, победа ФК «Урал» лишила тюменцев шансов на выход из зоны вылета. ФК «Тюмень» гарантированно покинет Первую лигу ФНЛ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.