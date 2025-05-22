В Кургане у строящегося бассейна КГУ, который назвали «Аквамарин», активно вкладывают плитку. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Бассейн уже приобретает законченный вид. Вокруг здания рабочие активно укладывают плитку. Уже высажены саженцы деревьев», — передает корреспондент.
Согласно контракту, бассейн должны были сдать 30 апреля, однако объект еще не готов. В мэрии Кургана сообщали, что строительство бассейна КГУ вступило в завершающую фазу. На объекте завершили основные строительно-монтажные работы, подвели инженерные коммуникации.
Сроки окончания строительства бассейна в первом микрорайоне Заозерного менялись несколько раз. Возводить объект начали в 2022 году. За это время сменился генподрядчик. Инсайдеры URA.RU сообщали, что возможно открытие бассейна состоится с началом учебного года. До этого должны решить вопросы с лицензированием.
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