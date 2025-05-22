В Когалыме (ХМАО) местный житель не смог воспользоваться услугами местного такси из-за национальности. Водитель отказался везти пассажира объяснив это тем, что обслуживает только пассажиров нерусской национальности. Видео и фото опубликовали в telegram-канале «ЧП Когалым».
На видео представлена переписка пассажира со службой поддержки такси. Также выложено фото с сообщением водителя: «Извините, такси только для нерусских». В комментариях под постом большинство жителей выразили мнение, что в деле нужно разбираться полиции.
Пострадавший планировал обратиться в полицию, однако без сведений о водителе сделать это не удалось — служба поддержки отказалась предоставлять персональные данные. В сервисе принесли извинения и пообещали разобраться в ситуации.
По данным источника URA.RU в силовых структурах, пассажир уже после заказа такси сам указал «водитель только славянин». Переписка попала в соцсети через друзей пассажира, сам он не хочет никаких разбирательств. «Состава преступления там никакого, не за что кого-то привлекать. Пассажир так выразился, водитель обиделся и также ответил», — пояснил источник.
Корреспондент агентства обратился в УМВД России по ХМАО за комментарием. В пресс-службе сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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