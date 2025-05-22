22 мая 2025

В ХМАО таксист отказал в поездке русскому пассажиру. Видео

В Когалыме водитель местного такси заявил, что возит только «нерусских»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конфликт начался из-за того, что мужчина не хотел ехать с «нерусским» водителем
Конфликт начался из-за того, что мужчина не хотел ехать с «нерусским» водителем Фото:
Чат с водителем
Чат с водителем
Фото:

В Когалыме (ХМАО) местный житель не смог воспользоваться услугами местного такси из-за национальности. Водитель отказался везти пассажира объяснив это тем, что обслуживает только пассажиров нерусской национальности. Видео и фото опубликовали в telegram-канале «ЧП Когалым».

На видео представлена переписка пассажира со службой поддержки такси. Также выложено фото с сообщением водителя: «Извините, такси только для нерусских». В комментариях под постом большинство жителей выразили мнение, что в деле нужно разбираться полиции.

Пострадавший планировал обратиться в полицию, однако без сведений о водителе сделать это не удалось — служба поддержки отказалась предоставлять персональные данные. В сервисе принесли извинения и пообещали разобраться в ситуации.

По данным источника URA.RU в силовых структурах, пассажир уже после заказа такси сам указал «водитель только славянин». Переписка попала в соцсети через друзей пассажира, сам он не хочет никаких разбирательств. «Состава преступления там никакого, не за что кого-то привлекать. Пассажир так выразился, водитель обиделся и также ответил», — пояснил источник.

Корреспондент агентства обратился в УМВД России по ХМАО за комментарием. В пресс-службе сообщили, что по данному факту проводится проверка. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Когалыме (ХМАО) местный житель не смог воспользоваться услугами местного такси из-за национальности. Водитель отказался везти пассажира объяснив это тем, что обслуживает только пассажиров нерусской национальности. Видео и фото опубликовали в telegram-канале «ЧП Когалым». На видео представлена переписка пассажира со службой поддержки такси. Также выложено фото с сообщением водителя: «Извините, такси только для нерусских». В комментариях под постом большинство жителей выразили мнение, что в деле нужно разбираться полиции. Пострадавший планировал обратиться в полицию, однако без сведений о водителе сделать это не удалось — служба поддержки отказалась предоставлять персональные данные. В сервисе принесли извинения и пообещали разобраться в ситуации. По данным источника URA.RU в силовых структурах, пассажир уже после заказа такси сам указал «водитель только славянин». Переписка попала в соцсети через друзей пассажира, сам он не хочет никаких разбирательств. «Состава преступления там никакого, не за что кого-то привлекать. Пассажир так выразился, водитель обиделся и также ответил», — пояснил источник. Корреспондент агентства обратился в УМВД России по ХМАО за комментарием. В пресс-службе сообщили, что по данному факту проводится проверка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...