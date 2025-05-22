22 мая 2025

Житель Кургана продает свою дружбу за 500 рублей. Скрин

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В Кургане предлагают необычную услугу — «друг по вызову»
В Кургане предлагают необычную услугу — «друг по вызову» Фото:

Житель Кургана разместил необычное объявление — он предлагает платную дружбу всем желающим. За 500 рублей Иван готов выслушать, поддержать и обсудить любые темы без осуждения. Объявление опубликовано на «Авито».

Курганец выставил на продажу дружбу — всего 500 рублей в час
Курганец выставил на продажу дружбу — всего 500 рублей в час
Фото:

«Меня зовут Иван. Со мной вы можете поговорить совершенно обо всем — без осуждения и предрассудков. Я поддержу вас, ментально обниму как мать, выскажу мнение как отец и дам условный подзатыльник как лучший друг, если вам это нужно. Первый разговор — 30 минут в подарок», — говорится в объявлении на «Авито».

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Житель Кургана разместил необычное объявление — он предлагает платную дружбу всем желающим. За 500 рублей Иван готов выслушать, поддержать и обсудить любые темы без осуждения. Объявление опубликовано на «Авито». «Меня зовут Иван. Со мной вы можете поговорить совершенно обо всем — без осуждения и предрассудков. Я поддержу вас, ментально обниму как мать, выскажу мнение как отец и дам условный подзатыльник как лучший друг, если вам это нужно. Первый разговор — 30 минут в подарок», — говорится в объявлении на «Авито».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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