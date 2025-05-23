Минобороны требует с РЖД десятки миллионов рублей

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С РЖД хотят списать более 30 миллионов рублей
С РЖД хотят списать более 30 миллионов рублей Фото:

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы восемь новых исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму более 30 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах дела.

«Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО „Российские железные дороги“. Сумма исковых требований совокупно составляет 30 миллионов 720 тысяч 717 рублей», — говорится в материалах, передает ТАСС. По информации суда, часть заявлений уже принята к производству.

В Арбитражном суде Москвы не уточнили сроки рассмотрения новых заявлений. Официальные представители РЖД и Минобороны пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее Министерство обороны уже обращалось в Арбитражный суд Москвы с исками к другим компаниям, в частности к АО «Военторг». С мая 2024 года суд принял к рассмотрению девять исков Минобороны к «Военторгу» на сумму около 3,7 миллиона рублей, а в начале апреля был подан еще один иск на 317 тысяч рублей.

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Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы восемь новых исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму более 30 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах дела. «Истец в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО „Российские железные дороги“. Сумма исковых требований совокупно составляет 30 миллионов 720 тысяч 717 рублей», — говорится в материалах, передает ТАСС. По информации суда, часть заявлений уже принята к производству. В Арбитражном суде Москвы не уточнили сроки рассмотрения новых заявлений. Официальные представители РЖД и Минобороны пока не прокомментировали ситуацию. Ранее Министерство обороны уже обращалось в Арбитражный суд Москвы с исками к другим компаниям, в частности к АО «Военторг». С мая 2024 года суд принял к рассмотрению девять исков Минобороны к «Военторгу» на сумму около 3,7 миллиона рублей, а в начале апреля был подан еще один иск на 317 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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