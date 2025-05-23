Россия продала удобрений за рубеж на миллиарды долларов

Россия сохранила лидерство на мировом рынке удобрений, заняв в 2024 году более 22% в глобальном экспорте этой продукции. Объем поставок российских удобрений за рубеж составил не менее 13,4 миллиарда долларов, что позволило стране значительно опережать ближайших конкурентов. Об этом свидетельствуют расчеты на основе информации национальных статистических служб и платформы ООН Comtrade.
«Россия в прошлом году продала за рубеж удобрений на 13 миллиардов долларов, заняв более 22% в мировом экспорте этой продукции», — пишет РИА Новости. Агентство провело собственный расчет. Несмотря на снижение стоимости экспорта на 3% по сравнению с 2023 годом (13,9 миллиарда долларов), РФ по-прежнему занимает первое место среди крупнейших поставщиков удобрений в мире.
Второе место по объему продаж удобрений за рубеж занял Китай — его экспорт составил 8,5 миллиарда долларов, а доля в мировом экспорте достигла около 14%. Канада замкнула тройку лидеров с долей в 11% и объемом экспорта 6,7 миллиарда долларов, что на треть меньше, чем годом ранее.
На четвертом месте в рейтинге находится Евросоюз, который в прошлом году обеспечил 10,9% мирового экспорта. Объем его поставок снизился на 6% и составил 6,6 миллиарда долларов. В отличие от других ведущих экспортеров, ЕС остается нетто-импортером удобрений: объем закупок у зарубежных партнеров превышает продажи, разница в 2023 году составила 300 миллионов долларов не в его пользу.
Замыкает пятерку лидеров Марокко, продукцию которого приобрели 57 государств на общую сумму 5,2 миллиарда долларов по сравнению с 5,45 миллиарда годом ранее. В первую десятку также вошли США (5,17 миллиарда долларов), Саудовская Аравия (5 миллиардов), Египет (2,2 миллиарда), Израиль (1,5 миллиарда) и Малайзия (823,5 миллиона долларов).
Ранее, 22 мая, Европарламент одобрил предложение Европейской комиссии о введении тарифов на импорт удобрений и сельскохозяйственной продукции из России и Республики Беларусь, пишет RT. Согласно документу, предусматривается повышение пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров, которые до этого не облагались дополнительными таможенными сборами, до 50%. За принятие меры проголосовали 411 депутатов Европарламента, против выступили 100 парламентариев, еще 78 воздержались.
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