Ливни, грозы и штормовой ветер накроют Тюмень

В Тюмени 23 мая будет облачно, местами сильный дождь и гроза. Температура воздуха в дневные часы составит от +14 до +19 градусов, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 23 мая переменная облачно, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью +9, +14 градусов. Днем +14, +19», — сообщается на сайте управления.
Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Влажность воздуха составит 83%.
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