22 мая 2025

Ливни, грозы и штормовой ветер накроют Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 23 мая ожидается штормовой ветер
В Тюмени 23 мая ожидается штормовой ветер Фото:

В Тюмени 23 мая будет облачно, местами сильный дождь и гроза. Температура воздуха в дневные часы составит от +14 до +19 градусов, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 23 мая переменная облачно, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью +9, +14 градусов. Днем +14, +19», — сообщается на сайте управления.

Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Влажность воздуха составит 83%.

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В Тюмени 23 мая будет облачно, местами сильный дождь и гроза. Температура воздуха в дневные часы составит от +14 до +19 градусов, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 23 мая переменная облачно, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью +9, +14 градусов. Днем +14, +19», — сообщается на сайте управления. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Влажность воздуха составит 83%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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