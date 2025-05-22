В Перми многодетным семьям выделили 184 земельных участка

Среди многодетных семей Перми распределили 184 земельных участков, расположенных в поселке Красный Восход Усть-Качкинского сельского поселения Пермского муниципального округа. Семьи получили их в ходе жеребьевки, сообщается на сайте администрации города.
«Сегодня [22 мая]состоялась одна из самых массовых жеребьевок по выделению земли для многодетных семей. Распределено 184 участка. Это позволит семьям Перми реализовать свое право на строительство собственного жилья и ведение садоводства. Все предоставленные участки расположены недалеко от Перми», — сказано в сообщении.
Размеры участков варьируются от 466 до 599 квадратных метров. Все участки обеспечены технической возможностью подключения к инженерным сетям, включая электроснабжение и газ.
Ранее стало известно, что в Пермском крае власти расширили категорию граждан-участников специальной военной операции, которые смогут претендовать на бесплатное получение земельных участков. Законопроектом уточняются случаи, когда члены семьи участника СВО, претендующие на получение участка, не зарегистрированы по месту жительства.
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