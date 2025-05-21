21 мая 2025

Пермские власти расширили категорию участников СВО для получения участков земли

© Служба новостей «URA.RU»
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В случае принятия законопроекта, воспользоваться льготой ветераны СВО смогут уже летом
В случае принятия законопроекта, воспользоваться льготой ветераны СВО смогут уже летом Фото:

В Пермском крае власти расширили категорию граждан-участников специальной военной операции, которые смогут претендовать на бесплатное получение земельных участков. Законопроект, внесенный главой региона Дмитрием Махониным в краевой парламент, поддержан депутатами в первом чтении, сообщается на сайте губернатора.

«Нововведения касаются уточнения категории граждан, заключивших контракт с организациями, которые содействуют выполнению боевых задача в ходе СВО. Теперь лица, получившие госнаграды и признанные ветеранами боевых действий, смогут претендовать на льготы при выделении земельных участков аналогично военнослужащим и другим участникам спецоперации», — поясняют в краевом правительстве.

Также законопроектом уточняются случаи, когда члены семьи участника СВО, претендующие на получение участка земли, не зарегистрированы по месту жительства. В таком случае получить землю они могут по месту пребывания на территории Прикамья.

Расширен и список видов разрешенного использования земельных участков, предоставляемых медикам и педагогам. В перечень возможных к предоставлению предлагается включить участки, которые относятся к категориям «ЛПХ» (для ведения личного подсобного хозяйства) и «садоводство».

Рассмотрение депутатами законопроекта во втором чтении запланировано на июнь. В случае его принятия краевым парламентом, воспользоваться мерой поддержки можно будет уже летом этого года. Таким образом льготные категории граждан смогут «гораздо быстрее получать землю», отмечают краевые власти.

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В Пермском крае власти расширили категорию граждан-участников специальной военной операции, которые смогут претендовать на бесплатное получение земельных участков. Законопроект, внесенный главой региона Дмитрием Махониным в краевой парламент, поддержан депутатами в первом чтении, сообщается на сайте губернатора. «Нововведения касаются уточнения категории граждан, заключивших контракт с организациями, которые содействуют выполнению боевых задача в ходе СВО. Теперь лица, получившие госнаграды и признанные ветеранами боевых действий, смогут претендовать на льготы при выделении земельных участков аналогично военнослужащим и другим участникам спецоперации», — поясняют в краевом правительстве. Также законопроектом уточняются случаи, когда члены семьи участника СВО, претендующие на получение участка земли, не зарегистрированы по месту жительства. В таком случае получить землю они могут по месту пребывания на территории Прикамья. Расширен и список видов разрешенного использования земельных участков, предоставляемых медикам и педагогам. В перечень возможных к предоставлению предлагается включить участки, которые относятся к категориям «ЛПХ» (для ведения личного подсобного хозяйства) и «садоводство». Рассмотрение депутатами законопроекта во втором чтении запланировано на июнь. В случае его принятия краевым парламентом, воспользоваться мерой поддержки можно будет уже летом этого года. Таким образом льготные категории граждан смогут «гораздо быстрее получать землю», отмечают краевые власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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