Активы челябинского колдуна Филимонова в Черногории продают с молотка

Активы челябинского колдуна-миллиардера Филимонова в Черногории продают с молотка. Первоначальная цена западных компаний, принадлежащих основателю челябинской пирамиды, превышает 363 млн рублей. Это следует из данных «Торги России».
«Идет прием заявок на аукцион. На торги выставляется доля должника Филимонова Константина Олеговича. Доля (50%) в уставном капитале (Privat Limited Company SVETASTAS D.O.O.) Доля (50%) в уставном капитале ООО „Светастас“ (Privat Limited Company SVETASTAS D.O.O.) (адрес: Республика Черногория, г. Будва). Текущая цена лота составляет 363 млн 640 тыс. рублей», — говорится на сайте «Торги России».
Арбитражный суд Челябинской области в августе 2024 года признал банкротом Константина Филимонова, организатора финансовой пирамиды на 1,5 миллиарда рублей. Суд постановил ввести в отношении Филимонова процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим был назначен Ярослав Анищенко из Ассоциации «Арсенал».
Филимонов и его жена Светлана были известны в Челябинске как экстрасенсы. Позже он занялся ресторанным бизнесом, тренингами, а в 2000-х годах создал финансовую пирамиду с привлечением инвестиций жителей Курганской, Тюменской и Оренбургской областей.
С 2007 по 2009 год ОАО «Финансовая компания „Частные инвестиции“» аккумулировала более 1,5 млрд рублей, после чего чета Филимоновых скрылись в Черногории, откуда затем и были экстрадированы. После уже прошедших процессов мошенникам инкриминируется нанесение ущерба в размере более 600 млн рублей. Потерпевшими считаются 1,2 тыс. человек.
В декабре 2016 года Калининский райсуде поставили точку в деле аферистов. Филимонову назначили 7,5 лет лишения свободы, а его супруге Светлане — на год меньше. После выхода на свободу Филимонов начал официально избавляться от накопившихся долгов через процедуру банкротства.
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