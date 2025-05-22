22 мая 2025

Мигранты из десятка стран сдают тест по русскому языку в Тюмени для разрешения на работу

В Тюмени тест по русскому языку сдали граждане Бразилии, Италии и Франции
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты сдают тест по русскому языку и истории России для легализации трудовой деятельности
Мигранты сдают тест по русскому языку и истории России для легализации трудовой деятельности Фото:

В Тюмени с начала года около 15 тысяч иностранцев сдали тест по русскому языку и истории России. Среди них есть уроженцы Таиланда, Филиппин, Бразилии, Италии, Франции и других стран. Об этом сообщает портал Nashgorod.ru.

«К нам обращались граждане Пакистана, Таиланда, Филиппин, Сербии Турции, Марокко, Бразилии, Италии, Франции, Бельгии», — сообщила директор Центра адаптационных практик и тестирования Алена Суровнева журналистам. Она рассказала, что основная цель мигрантов — легализация трудовой деятельности и получение документов для последующего оформления гражданства России.

Из сдавших экзамен 12 тысяч человек претендуют на разрешение на работу. Еще 2 259 — на вид на жительство, и более 11 — на разрешение на проживание.

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В Тюмени с начала года около 15 тысяч иностранцев сдали тест по русскому языку и истории России. Среди них есть уроженцы Таиланда, Филиппин, Бразилии, Италии, Франции и других стран. Об этом сообщает портал Nashgorod.ru. «К нам обращались граждане Пакистана, Таиланда, Филиппин, Сербии Турции, Марокко, Бразилии, Италии, Франции, Бельгии», — сообщила директор Центра адаптационных практик и тестирования Алена Суровнева журналистам. Она рассказала, что основная цель мигрантов — легализация трудовой деятельности и получение документов для последующего оформления гражданства России. Из сдавших экзамен 12 тысяч человек претендуют на разрешение на работу. Еще 2 259 — на вид на жительство, и более 11 — на разрешение на проживание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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