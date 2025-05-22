В Нижневартовске устроили массовую драку с погоней во дворе жилого дома

Погоня была во дворе жилого дома по улице Нефтяников
В Нижневартовске (ХМАО) во дворе жилого дома по улице Нефтяников произошла массовая погоня с дракой. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
«Была погоня за двумя или четырьмя людьми, одного зажали и избили ногами, а другие вроде отбежали. Была вторая погоня, но я ее не заснял. Нефтяников 91, 93», — сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ ожидается.
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