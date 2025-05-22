22 мая 2025

В Нижневартовске устроили массовую драку с погоней во дворе жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Погоня была во дворе жилого дома по улице Нефтяников
Погоня была во дворе жилого дома по улице Нефтяников Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во дворе жилого дома по улице Нефтяников произошла массовая погоня с дракой. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Была погоня за двумя или четырьмя людьми, одного зажали и избили ногами, а другие вроде отбежали. Была вторая погоня, но я ее не заснял. Нефтяников 91, 93», — сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) во дворе жилого дома по улице Нефтяников произошла массовая погоня с дракой. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «Была погоня за двумя или четырьмя людьми, одного зажали и избили ногами, а другие вроде отбежали. Была вторая погоня, но я ее не заснял. Нефтяников 91, 93», — сообщили в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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