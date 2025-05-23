Алаудинов рассказал, почему не берет в плен иностранных наемников

Бойцы спецподразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов. По его словам, любой наемник должен быть либо уничтожен, либо ему предоставляется возможность покинуть страну и впоследствии рассказать о собственном опыте столкновения с ВС РФ.
«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца... Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации (на стороне ВСУ — прим. URA.RU), он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно сражаться с русскими и Россией», — сказал Алаудинов в беседе с РИА Новости. Командир подчеркнул, что иностранные наемники, добровольно воюющие на стороне Украины против России, «нам не друзья», поэтому предлагать сдаваться с плен им не нужно.
Ранее командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные ликвидировали значительную часть иностранных наемников, попытавшихся проникнуть на территорию Курской области, пишет RT. Большинство уничтоженных наемников являлись гражданами Польши и Грузии. Также среди них были выходцы из Германии, США, Великобритании и Франции.
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