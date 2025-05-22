В тюменских кафе гостей кормили потенциально опасным мясом

В Тюмени два заведения общепита подавали блюда из потенциально опасного мяса. На него отсутствовала документация в системе «Меркурий», сообщили в тюменском Россельхознадзоре.
«За период с 15 мая по 22 мая 2025 года инспекторами Управления, по результатам мероприятий установлено: у пекарни „Пекарня“ и кафе быстрого питания „M.Doner“ , отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на сырье животного происхождения, используемое для изготовления готовой мясной продукции. В связи с этим, установить происхождение и безопасность сырья не представляется возможным» — рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Всем предпринимателям, допустившим нарушения, объявлены предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов. Кроме того, информация о выявленных фактах направлена в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области для принятия мер в рамках компетенции.
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