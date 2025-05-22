22 мая 2025

В тюменских кафе гостей кормили потенциально опасным мясом

Два тюменских заведения используют мясо без ветеринарных документов
© Служба новостей «URA.RU»
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На мясо отсутствовали сопроводительные документы
На мясо отсутствовали сопроводительные документы Фото:

В Тюмени два заведения общепита подавали блюда из потенциально опасного мяса. На него отсутствовала документация в системе «Меркурий», сообщили в тюменском Россельхознадзоре.

«За период с 15 мая по 22 мая 2025 года инспекторами Управления, по результатам мероприятий установлено: у пекарни „Пекарня“ и кафе быстрого питания „M.Doner“ , отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на сырье животного происхождения, используемое для изготовления готовой мясной продукции. В связи с этим, установить происхождение и безопасность сырья не представляется возможным» — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Всем предпринимателям, допустившим нарушения, объявлены предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов. Кроме того, информация о выявленных фактах направлена в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области для принятия мер в рамках компетенции.

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В Тюмени два заведения общепита подавали блюда из потенциально опасного мяса. На него отсутствовала документация в системе «Меркурий», сообщили в тюменском Россельхознадзоре. «За период с 15 мая по 22 мая 2025 года инспекторами Управления, по результатам мероприятий установлено: у пекарни „Пекарня“ и кафе быстрого питания „M.Doner“ , отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на сырье животного происхождения, используемое для изготовления готовой мясной продукции. В связи с этим, установить происхождение и безопасность сырья не представляется возможным» — рассказали в пресс-службе надзорного органа. Всем предпринимателям, допустившим нарушения, объявлены предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства и технических регламентов. Кроме того, информация о выявленных фактах направлена в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области для принятия мер в рамках компетенции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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