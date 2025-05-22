Челябинский крематорий стал зарабатывать в 1,5 раза больше прежнего

Челябинский крематорий увеличил свою чистую прибыль почти в полтора раза — на 46%. Как следует из отчетности «Специализированного предприятия ритуальных услуг „Память“» (СПРУ «Память»), прирост выручки превысил 26%.
«Отчет о финансовых результатах СПРУ „Память“. Выручка: в 2023 году — 80,005 млн рублей, в 2024 году — 101,505 млн рублей», — отмечено в документе.
В нем сказано, что чистая прибыль достигла 57,120 млн рублей. Хотя год назад она составляла 39,18 млн рублей.
У предприятия есть незначительная кредиторская задолженность, погасить которую следует в течение года. Ее сумма равна четырем миллионам. Стоимость основных средств за год незначительно снизилась (на 6%). Зато два раза выросла статья по денежным средствам и их эквивалентам (до 14,652 млн рублей).
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