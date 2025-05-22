22 мая 2025

Челябинский крематорий стал зарабатывать в 1,5 раза больше прежнего

© Служба новостей «URA.RU»
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Кремация челябинцев увеличила доходы предприятия «Память»
Кремация челябинцев увеличила доходы предприятия «Память» Фото:

Челябинский крематорий увеличил свою чистую прибыль почти в полтора раза — на 46%. Как следует из отчетности «Специализированного предприятия ритуальных услуг „Память“» (СПРУ «Память»), прирост выручки превысил 26%.

«Отчет о финансовых результатах СПРУ „Память“. Выручка: в 2023 году — 80,005 млн рублей, в 2024 году — 101,505 млн рублей», — отмечено в документе.

В нем сказано, что чистая прибыль достигла 57,120 млн рублей. Хотя год назад она составляла 39,18 млн рублей.

У предприятия есть незначительная кредиторская задолженность, погасить которую следует в течение года. Ее сумма равна четырем миллионам. Стоимость основных средств за год незначительно снизилась (на 6%). Зато два раза выросла статья по денежным средствам и их эквивалентам (до 14,652 млн рублей).

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Челябинский крематорий увеличил свою чистую прибыль почти в полтора раза — на 46%. Как следует из отчетности «Специализированного предприятия ритуальных услуг „Память“» (СПРУ «Память»), прирост выручки превысил 26%. «Отчет о финансовых результатах СПРУ „Память“. Выручка: в 2023 году — 80,005 млн рублей, в 2024 году — 101,505 млн рублей», — отмечено в документе. В нем сказано, что чистая прибыль достигла 57,120 млн рублей. Хотя год назад она составляла 39,18 млн рублей. У предприятия есть незначительная кредиторская задолженность, погасить которую следует в течение года. Ее сумма равна четырем миллионам. Стоимость основных средств за год незначительно снизилась (на 6%). Зато два раза выросла статья по денежным средствам и их эквивалентам (до 14,652 млн рублей).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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