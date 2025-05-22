Свердловчанина наказали за фейки про военных

Мужчина оставил негативные комментарии про участников СВО
Жителя Нижней Туры (Свердловская область) наказали за дискредитацию ВС РФ. По версии следствия, мужчина оставлял негативные комментарии в соцсетях, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.
«Вину он признал. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — сообщили в инстанции.
Силовики нашли комментарии осужденного в апреле этого года, их он оставил еще в 2022-м. «Срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения поста, а не его публикации», — объяснили в суде.
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