Общество Свердловчанина наказали за фейки про военных 23 мая 2025 в 10:19 Размер текста - 17 + Мужчина оставил негативные комментарии про участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Нижней Туры (Свердловская область) наказали за дискредитацию ВС РФ. По версии следствия, мужчина оставлял негативные комментарии в соцсетях, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. «Вину он признал. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — сообщили в инстанции. Силовики нашли комментарии осужденного в апреле этого года, их он оставил еще в 2022-м. «Срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения поста, а не его публикации», — объяснили в суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителя Нижней Туры (Свердловская область) наказали за дискредитацию ВС РФ. По версии следствия, мужчина оставлял негативные комментарии в соцсетях, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. «Вину он признал. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — сообщили в инстанции. Силовики нашли комментарии осужденного в апреле этого года, их он оставил еще в 2022-м. «Срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения поста, а не его публикации», — объяснили в суде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям