22 мая 2025

Свердловчанина наказали за фейки про военных

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Мужчина оставил негативные комментарии про участников СВО Фото:

Жителя Нижней Туры (Свердловская область) наказали за дискредитацию ВС РФ. По версии следствия, мужчина оставлял негативные комментарии в соцсетях, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

«Вину он признал. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — сообщили в инстанции.

Силовики нашли комментарии осужденного в апреле этого года, их он оставил еще в 2022-м. «Срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения поста, а не его публикации», — объяснили в суде.

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Жителя Нижней Туры (Свердловская область) наказали за дискредитацию ВС РФ. По версии следствия, мужчина оставлял негативные комментарии в соцсетях, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона. «Вину он признал. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей», — сообщили в инстанции. Силовики нашли комментарии осужденного в апреле этого года, их он оставил еще в 2022-м. «Срок давности по таким делам исчисляется с момента обнаружения поста, а не его публикации», — объяснили в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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