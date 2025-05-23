Выпускникам в период сдачи ЕГЭ рекомендуют употреблять в пищу жирные сорта морепродуктов. Они положительно влияют на умственные способности. О том, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы лучше соображать на экзаменах URA.RU рассказали пермские эксперты по питанию.
«Жирные сорта рыбы (лосось, скумбрию, сельдь) взрослым нужно включать в рацион хотя бы два раза в неделю. Так мы получаем важные жирные кислоты омега-3, которые прекрасно влияют на когнитивные функции», — рассказала нутрициолог доказательной медицины Ксения Тютеева корреспонденту агентства. Она добавила, что необходимо питаться разнообразно и включать в рацион все пищевые группы: фрукты, овощи, злаковые, белковые и молочные продукты. Но только при условии, что у выпускника нет ограничений.
Нутрициолог и персональный тренер Полина Иванова кроме жирных сортов рыбы рекомендует выпускникам употреблять грецкие орехи, миндаль, семена тыквы и другие орехи и семечки. Они содержат витамин E, цинк и магний, которые поддерживают нервную систему. Такие ягоды как черника, голубика, клубника богаты антиоксидантами и улучают связь между нейронами. Овсянка, киноа, цельнозерновой хлеб и другие цельнозерновые продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови, а также придают силы и энергию.
Помимо указанных продуктов, взрослым и школьникам советуют не забывать про яйца. Они являются источником холина, который улучшает память. Также нутрициолог обратила внимание на шпинат с брокколи. Они богаты витаминами, фолатами и железом, которые важны для кровоснабжения мозга. В качестве десерта выпускникам Полина Иванова рекомендуют употреблять горький и темный шоколад, в котором 70% и больше какао. Он стимулирует работу мозга за счет флавоноидов и теобромина, но есть шоколад нужно в небольших количествах.
При этом выпускникам советуют отказаться от сладостей, энергетиков, фастфуда и перекусов на бегу. Они могут вызывать резкие скачки сахара, снизить концентрацию и усиливать тревожность.
«Май — один из самых тревожных месяцев в году для школьников и их родителей. Волнение, бессонные ночи, давление ожиданий и страх не справиться. Все это влияет не только на эмоциональное, но и на физическое состояние выпускников. В такие периоды особенно важно поддержать организм, в том числе и через питание. Мозг — это орган, который очень „любит“ правильные жиры, витамины группы B, антиоксиданты и глюкозу в умеренных количествах», — отметила Полна Иванова.
Нутрициологи также отметили, что выпускникам важно не забывать про физическую активность. Во время ходьбы организм напитывается кислородом, что положительно влияет на работу мозга.
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