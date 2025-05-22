22 мая 2025

Тобольская больница выплатит полтора миллиона рублей за смерть пациентки

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину перевели в Тюмень, где она позже скончалась
Женщину перевели в Тюмень, где она позже скончалась Фото:

Областная больница № 3 в Тобольске выплатит полтора миллиона рублей в качестве компенсации за смерть пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.  

«Проверка департамента здравоохранения Тюменской области выявила нарушения при оказании женщине медицинской помощи. Суд взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в пользу матери и двоих детей погибшей на общую сумму 1,5 млн рублей.», — сообщили в суде.

В 2022 году жительница Тобольска неоднократно обращалась в ОБ №3 с сильными болями в животе, после чего ей была проведена операция по удалению желчного пузыря. Однако состояние пациентки только ухудшалось, и спустя 20 дней после вмешательства женщину доставили уже в Областную больницу № 1 города Тюмени, где спасти ее не удалось — через четыре дня она скончалась.

В ходе разбирательства суд пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между действиями медучреждения и наступившими последствиями. Сумма компенсации составила полтора миллиона рублей. 

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Областная больница № 3 в Тобольске выплатит полтора миллиона рублей в качестве компенсации за смерть пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.   «Проверка департамента здравоохранения Тюменской области выявила нарушения при оказании женщине медицинской помощи. Суд взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в пользу матери и двоих детей погибшей на общую сумму 1,5 млн рублей.», — сообщили в суде. В 2022 году жительница Тобольска неоднократно обращалась в ОБ №3 с сильными болями в животе, после чего ей была проведена операция по удалению желчного пузыря. Однако состояние пациентки только ухудшалось, и спустя 20 дней после вмешательства женщину доставили уже в Областную больницу № 1 города Тюмени, где спасти ее не удалось — через четыре дня она скончалась. В ходе разбирательства суд пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между действиями медучреждения и наступившими последствиями. Сумма компенсации составила полтора миллиона рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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