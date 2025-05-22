В Шадринске (Курганская область) местные жители обратили внимание на отсутствие заместителя председателя городской думы Александра Савина в списках участников праймериз. Ранее он уезжал работать в Свердловскую область, но вернулся и возглавил местное предприятие. При этом, неожиданности на шадринских праймериз не закончились. Об этом корреспондент URA.RU сообщают инсайдеры.
«Нет в списках предварительного голосования заместителя председателя Шадринской гордумы Александра Савина. Хотя он вернулся в город и стал директором МП „Водоканал“», — подтвердил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщает инсайдеры, Савин не был включен в перечень кандидатов из-за ужесточения требований. Якобы ему не дали согласие на участие из-за ранее имевшейся судимости по статье о краже, несмотря на то что она уже погашена. Отмечается, что ранее к вопросам судимостей кандидатов относились лояльнее, однако сейчас правила участия стали значительно строже, что повлияло на формирование списка претендентов.
Вместе с тем в списке участников праймериз появилась новая фигура — Сергей Гордеенок, который недавно занял пост главного врача Шадринской городской больницы. Источники URA.RU говорят, что он только начал исполнять свои обязанности и уже изъявил желание попробовать себя в роли депутата.
Корреспондент URA.RU направила запрос в региональное отделение партии «Единая Россия». На момент публикации ответ получить не удалось. Комментарий у депутата Савина также получить не удалось из-за отсутствия его контактного номера у редакции. Информация будет дополнена после получения комментария.
Известно, что всего на предварительное голосование ЕР в Кургане зарегистрировано 395 кандидатов, из них 200 претендентов на депутатские кресла областной думы. Конкурс на одно место составляет почти шесть человек. Среди участников праймериз — 101 женщина и 99 мужчин, а также 20 действующих депутатов и двое участников специальной военной операции. Праймериз являются обязательным этапом для всех, кто намерен стать кандидатом от «Единой России» на выборах в курганские думы 14 сентября 2025 года. Итоги праймериз будут подведены 26-27 мая.
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