Екатеринбуржцы скупают квартиры в новостройках

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга выросли на 3,3% за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Квадратный метр недвижимости подорожал до 150 тысяч рублей
Квадратный метр недвижимости подорожал до 150 тысяч рублей Фото:

Более полутора тысяч квартир в новостройках купили екатеринбуржцы в апреле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«В апреле 2025 года было продано более 1,5 тысяч квартир в новостройках. Это на 3,3% больше, чем в марте», — говорится в аналитике. При этом общая площадь проданных объектов составила 75 тысяч «квадратов», что на 5% больше, чем в марте.

Отмечается, что стоимость квадратного метра в договорах долевого участия (ДДУ) выросла на 3%. В среднем она составила 150 тысяч рублей. Эксперты добавляют, что покупательский интерес к квартирам в новостройках сохраняется, однако удлиняется цикл принятия решения, так как пользователи оценивают свои финансовые возможности.

Ранее URA.RU рассказывало, что разрыв цен между вторичным жильем и новостройками вырос в Екатеринбурге. По словам главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, такие изменения являются следствием льготной ипотеки. 

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Более полутора тысяч квартир в новостройках купили екатеринбуржцы в апреле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «В апреле 2025 года было продано более 1,5 тысяч квартир в новостройках. Это на 3,3% больше, чем в марте», — говорится в аналитике. При этом общая площадь проданных объектов составила 75 тысяч «квадратов», что на 5% больше, чем в марте. Отмечается, что стоимость квадратного метра в договорах долевого участия (ДДУ) выросла на 3%. В среднем она составила 150 тысяч рублей. Эксперты добавляют, что покупательский интерес к квартирам в новостройках сохраняется, однако удлиняется цикл принятия решения, так как пользователи оценивают свои финансовые возможности. Ранее URA.RU рассказывало, что разрыв цен между вторичным жильем и новостройками вырос в Екатеринбурге. По словам главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, такие изменения являются следствием льготной ипотеки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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