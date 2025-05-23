Екатеринбуржцы скупают квартиры в новостройках

Более полутора тысяч квартир в новостройках купили екатеринбуржцы в апреле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«В апреле 2025 года было продано более 1,5 тысяч квартир в новостройках. Это на 3,3% больше, чем в марте», — говорится в аналитике. При этом общая площадь проданных объектов составила 75 тысяч «квадратов», что на 5% больше, чем в марте.
Отмечается, что стоимость квадратного метра в договорах долевого участия (ДДУ) выросла на 3%. В среднем она составила 150 тысяч рублей. Эксперты добавляют, что покупательский интерес к квартирам в новостройках сохраняется, однако удлиняется цикл принятия решения, так как пользователи оценивают свои финансовые возможности.
Ранее URA.RU рассказывало, что разрыв цен между вторичным жильем и новостройками вырос в Екатеринбурге. По словам главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова, такие изменения являются следствием льготной ипотеки.
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