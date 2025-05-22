Мастер-план по модернизации аэропорта Салехарда готов, ведется проектирование. О том как преобразится обновленная авиагавань столицы округа рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Будет построен новый аэровокзальный комплекс и реконструирован существующий. Общая площадь с учетом нового здания аэровокзала увеличится с 4,5 тысячи и составит не менее 13 тысяч квадратных метров», — отметил Артюхов на рабочей встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом. В три раза вырастет способность аэропорта принимать пассажиров — до 600 пассажиров в час.
Также будет переделана привокзальная площадь и улучшены объекты аэродромной части. Старт работ по реконструкции запланирован на I квартал 2026 года. «Модернизация аэропорта в окружной столице пройдет в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством округа и компанией „Новапорт холдинг“, — отметил губернатор.
Аэропорт в Салехарде модернизируют не ранее 2028 года. Планируется вложить в проект более 19 млрд рублей. По соглашению авиагавань будет передана концессионеру на 30 лет.
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