22 мая 2025

Увеличение площади и рост пропускной способности в три раза: каким будет обновленный аэропорт Салехарда

Губернатор ЯНАО Артюхов поделился планами модернизации аэропорта Салехарда
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало модернизации аэропорта запланировано на 2026 год
Начало модернизации аэропорта запланировано на 2026 год Фото:

Мастер-план по модернизации аэропорта Салехарда готов, ведется проектирование. О том как преобразится обновленная авиагавань столицы округа рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Будет построен новый аэровокзальный комплекс и реконструирован существующий. Общая площадь с учетом нового здания аэровокзала увеличится с 4,5 тысячи и составит не менее 13 тысяч квадратных метров», — отметил Артюхов на рабочей встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом. В три раза вырастет способность аэропорта принимать пассажиров — до 600 пассажиров в час.

Также будет переделана привокзальная площадь и улучшены объекты аэродромной части. Старт работ по реконструкции запланирован на I квартал 2026 года. «Модернизация аэропорта в окружной столице пройдет в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством округа и компанией „Новапорт холдинг“, — отметил губернатор.

Аэропорт в Салехарде модернизируют не ранее 2028 года. Планируется вложить в проект более 19 млрд рублей. По соглашению авиагавань будет передана концессионеру на 30 лет.

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Мастер-план по модернизации аэропорта Салехарда готов, ведется проектирование. О том как преобразится обновленная авиагавань столицы округа рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Будет построен новый аэровокзальный комплекс и реконструирован существующий. Общая площадь с учетом нового здания аэровокзала увеличится с 4,5 тысячи и составит не менее 13 тысяч квадратных метров», — отметил Артюхов на рабочей встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом. В три раза вырастет способность аэропорта принимать пассажиров — до 600 пассажиров в час. Также будет переделана привокзальная площадь и улучшены объекты аэродромной части. Старт работ по реконструкции запланирован на I квартал 2026 года. «Модернизация аэропорта в окружной столице пройдет в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством округа и компанией „Новапорт холдинг“, — отметил губернатор. Аэропорт в Салехарде модернизируют не ранее 2028 года. Планируется вложить в проект более 19 млрд рублей. По соглашению авиагавань будет передана концессионеру на 30 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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