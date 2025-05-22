22 мая 2025

В Челябинске новый ЖК комфорт-класса построят к началу 2027 года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется возвести 11-этажный дом на 140 квартир общей площадью 6 тысяч 742 квадратных метра
Планируется возвести 11-этажный дом на 140 квартир общей площадью 6 тысяч 742 квадратных метра Фото:

В Челябинске застройщик ООО СЗ «АВС-стандарт» построит новый жилой комплекс комфорт-класса «Родные просторы». Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске ЖК «Родные просторы» возведут к первому кварталу 2027 года. Планируется возвести 11-этажный дом на 140 квартир общей площадью 6742 квадратных метра», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Также планируется обустроить придомовую территорию. Там будет две детских и две спортивных площадки. Кроме того, на территории отведут 33 места для автопарковки и 188 мест для парковки вне придомовой территории.

Так будет выглядеть новый высотный дом комфорт-класса в ЖК «Родные просторы» на 140 квартир
Так будет выглядеть новый высотный дом комфорт-класса в ЖК «Родные просторы» на 140 квартир
Фото:

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В Челябинске застройщик ООО СЗ «АВС-стандарт» построит новый жилой комплекс комфорт-класса «Родные просторы». Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске ЖК «Родные просторы» возведут к первому кварталу 2027 года. Планируется возвести 11-этажный дом на 140 квартир общей площадью 6742 квадратных метра», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Также планируется обустроить придомовую территорию. Там будет две детских и две спортивных площадки. Кроме того, на территории отведут 33 места для автопарковки и 188 мест для парковки вне придомовой территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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