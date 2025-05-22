В Челябинске застройщик ООО СЗ «АВС-стандарт» построит новый жилой комплекс комфорт-класса «Родные просторы». Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске ЖК «Родные просторы» возведут к первому кварталу 2027 года. Планируется возвести 11-этажный дом на 140 квартир общей площадью 6742 квадратных метра», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Также планируется обустроить придомовую территорию. Там будет две детских и две спортивных площадки. Кроме того, на территории отведут 33 места для автопарковки и 188 мест для парковки вне придомовой территории.
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