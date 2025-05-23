Путин поручил расширить льготную ипотеку на две категории граждан

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу льготной семейной ипотеки. Теперь на получение ипотечного кредита на льготных условиях смогут претендовать семьи с детьми в возрасте до 14 лет включительно, а также семьи участников специальной военной операции (СВО).
«Предоставление семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. В рамках поручения также рассматривается возможность дифференцированного увеличения лимитов ипотечных кредитов в зависимости от количества членов семьи. Это позволит более гибко учитывать потребности многодетных семей и снизить их финансовую нагрузку при покупке жилья.
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