Путин поручил расширить льготную ипотеку на две категории граждан

Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с детьми и участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках поручения также рассматривается возможность дифференцированного увеличения лимитов ипотечных кредитов
В рамках поручения также рассматривается возможность дифференцированного увеличения лимитов ипотечных кредитов Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу льготной семейной ипотеки. Теперь на получение ипотечного кредита на льготных условиях смогут претендовать семьи с детьми в возрасте до 14 лет включительно, а также семьи участников специальной военной операции (СВО).

«Предоставление семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. В рамках поручения также рассматривается возможность дифференцированного увеличения лимитов ипотечных кредитов в зависимости от количества членов семьи. Это позволит более гибко учитывать потребности многодетных семей и снизить их финансовую нагрузку при покупке жилья.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу льготной семейной ипотеки. Теперь на получение ипотечного кредита на льготных условиях смогут претендовать семьи с детьми в возрасте до 14 лет включительно, а также семьи участников специальной военной операции (СВО). «Предоставление семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. В рамках поручения также рассматривается возможность дифференцированного увеличения лимитов ипотечных кредитов в зависимости от количества членов семьи. Это позволит более гибко учитывать потребности многодетных семей и снизить их финансовую нагрузку при покупке жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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