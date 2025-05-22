Унизившего уборщицу экс-единоросса из ХМАО проверяют на оскорбление чувств верующих

Мастера эротического массажа Альберта Афлятунова, исключенного из ЕР за унижение уборщицы в Нефтеюганске (ХМАО) и неподобающее поведение, подозревают в оскорблении чувств верующих. Поводом стали публикации о православии в его блоге, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Силовики проводят проверку. Назначена экспертиза, для которой привлекли религиоведов. Также, по слухам, были вопросы к его высказываниям об арийской расе, но они, похоже, были сделаны в рамках правового поля», — сообщает инсайдер. Информацию о проведении религиоведческой экспертизы подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Афлятунов планирует устроить вендетту бывшим однопартийцам: он не сдается и открыто заявляет в соцсетях о намерении сорвать покровы с местных единороссов. Экс-активист МГЕР продолжает крестовый поход по присутственным зданиям Нефтеюганска. Уже после скандала с техничкой он пытался проникнуть в мэрию.
Ранее Альберт Афлятунов был исключен из партии «Единая Россия» после скандала с унижением уборщицы в штабе местного отделения ЕР Нефтеюганска. После инцидента он публично покаялся и провел прямой эфир с объяснениями. Скандал привлек внимание к его действиям и публикациям, которые теперь стали предметом проверки силовых структур.
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