Россияне смогут использовать биометрию для заселения в гостиницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Процедура заселения по биометрии значительно упрощена и занимает в среднем всего 20 секунд
Процедура заселения по биометрии значительно упрощена и занимает в среднем всего 20 секунд Фото:

В Москве стартовал пилотный проект уникального сервиса «Мигом», который позволяет россиянам заселяться в гостиницы по биометрии. Соответствующий документ находится в распоряжении URA.RU.

«Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с „первого взгляда“ в терминал или предъявить бумажный документ. Наша задача — обеспечить возможность выбора, чтобы каждый мог получать услугу именно так, как ему комфортно», — сообщил URA.RU заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Система обеспечивает высокий уровень защиты информации: биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде и не передаются сторонним организациям, включая гостиницы.

Процедура заселения по биометрии значительно упрощена и занимает в среднем всего 20 секунд вместо привычных пяти минут. Гостю не требуется заполнять бумажные бланки или предъявлять документы — идентификация личности происходит мгновенно благодаря биометрическим данным, зарегистрированным в Единой биометрической системе (ЕБС). Для использования новой услуги гражданину необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в отделениях банков по всей стране. Управлять своими данными, проверять срок действия биометрии или отзывать согласие на обработку можно через портал Госуслуг.

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В Москве стартовал пилотный проект уникального сервиса «Мигом», который позволяет россиянам заселяться в гостиницы по биометрии. Соответствующий документ находится в распоряжении URA.RU. «Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с „первого взгляда“ в терминал или предъявить бумажный документ. Наша задача — обеспечить возможность выбора, чтобы каждый мог получать услугу именно так, как ему комфортно», — сообщил URA.RU заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Система обеспечивает высокий уровень защиты информации: биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде и не передаются сторонним организациям, включая гостиницы. Процедура заселения по биометрии значительно упрощена и занимает в среднем всего 20 секунд вместо привычных пяти минут. Гостю не требуется заполнять бумажные бланки или предъявлять документы — идентификация личности происходит мгновенно благодаря биометрическим данным, зарегистрированным в Единой биометрической системе (ЕБС). Для использования новой услуги гражданину необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в отделениях банков по всей стране. Управлять своими данными, проверять срок действия биометрии или отзывать согласие на обработку можно через портал Госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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