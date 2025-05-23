Россияне смогут использовать биометрию для заселения в гостиницы

В Москве стартовал пилотный проект уникального сервиса «Мигом», который позволяет россиянам заселяться в гостиницы по биометрии. Соответствующий документ находится в распоряжении URA.RU.
«Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с „первого взгляда“ в терминал или предъявить бумажный документ. Наша задача — обеспечить возможность выбора, чтобы каждый мог получать услугу именно так, как ему комфортно», — сообщил URA.RU заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Система обеспечивает высокий уровень защиты информации: биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде и не передаются сторонним организациям, включая гостиницы.
Процедура заселения по биометрии значительно упрощена и занимает в среднем всего 20 секунд вместо привычных пяти минут. Гостю не требуется заполнять бумажные бланки или предъявлять документы — идентификация личности происходит мгновенно благодаря биометрическим данным, зарегистрированным в Единой биометрической системе (ЕБС). Для использования новой услуги гражданину необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в отделениях банков по всей стране. Управлять своими данными, проверять срок действия биометрии или отзывать согласие на обработку можно через портал Госуслуг.
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