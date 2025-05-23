«Никуда не годится»: мэр Екатеринбурга устроил разнос главам районов из-за уборки

Мэр Орлов раскритиковал уборку улиц в Екатеринбурге

23 мая 2025 в 15:13 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов сделал замечание главам районов Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга разнес глав районов за плохую уборку и поставил задачу исправить ситуацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Никуда не годится работа по уборке. У нас все стандарты по содержанию города установлены, и их выполнение надо контролировать. И делать это необходимо с раннего утра, до того, как люди выезжают на работу», — заявил Орлов. Замглавы Владимир Гейко, устроив объезд по районам, доложил, что работы по уборке ведутся с нарушением. По его словам, на уборке присутствует небольшое количество рабочих, кошение газонов проводится в плохих погодных условиях. Он отметил, что взаимодействие служб, ответственных за уборку, налажено только в трех районах — Орджоникидзевской, Чкаловском и Ленинском. «У нас есть ресурсы, хорошая инфраструктура, мы сохранили ДЭУ и можем в рамках муниципального задания проводить корректировки. Мы провели реформу, перераспределили полномочия для того, чтобы был виден результат. Надо соответствовать тому стандарту, который мы для себя установили», — отметил Орлов. В мэрии добавили, что за сутки с улиц вывезено свыше 238 тонн грязи и мусора. Сейчас в уборке задействовано 412 рабочих и 148 единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга разнес глав районов за плохую уборку и поставил задачу исправить ситуацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Никуда не годится работа по уборке. У нас все стандарты по содержанию города установлены, и их выполнение надо контролировать. И делать это необходимо с раннего утра, до того, как люди выезжают на работу», — заявил Орлов. Замглавы Владимир Гейко, устроив объезд по районам, доложил, что работы по уборке ведутся с нарушением. По его словам, на уборке присутствует небольшое количество рабочих, кошение газонов проводится в плохих погодных условиях. Он отметил, что взаимодействие служб, ответственных за уборку, налажено только в трех районах — Орджоникидзевской, Чкаловском и Ленинском. «У нас есть ресурсы, хорошая инфраструктура, мы сохранили ДЭУ и можем в рамках муниципального задания проводить корректировки. Мы провели реформу, перераспределили полномочия для того, чтобы был виден результат. Надо соответствовать тому стандарту, который мы для себя установили», — отметил Орлов. В мэрии добавили, что за сутки с улиц вывезено свыше 238 тонн грязи и мусора. Сейчас в уборке задействовано 412 рабочих и 148 единиц техники.