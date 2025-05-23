Челябинец ответит за покушение на сожительницу и ее сына

В Тракторозаводском райсуде Челябинска рассмотрят уголовное дело по факту покушения Юрия Сорокина на сожительницу и ее сына. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В пресс-службе областного СУ СК URA.RU сообщили, что по делу собрана достаточная доказательственная база. Расследование завершено.
Инцидент произошел в начале января. Сорокин напился и напал на сожительницу с ножом. Ее сын заступился за мать, но сам получил не менее семи ударов ножом. Мать с сыном смогли выбежать из квартиры, тем самым спасти себе жизнь.
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