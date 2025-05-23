Челябинец ответит за покушение на сожительницу и ее сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело направлено в суд
Уголовное дело направлено в суд Фото:

В Тракторозаводском райсуде Челябинска рассмотрят уголовное дело по факту покушения Юрия Сорокина на сожительницу и ее сына. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В пресс-службе областного СУ СК URA.RU сообщили, что по делу собрана достаточная доказательственная база. Расследование завершено.

Инцидент произошел в начале января. Сорокин напился и напал на сожительницу с ножом. Ее сын заступился за мать, но сам получил не менее семи ударов ножом. Мать с сыном смогли выбежать из квартиры, тем самым спасти себе жизнь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тракторозаводском райсуде Челябинска рассмотрят уголовное дело по факту покушения Юрия Сорокина на сожительницу и ее сына. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе областного СУ СК URA.RU сообщили, что по делу собрана достаточная доказательственная база. Расследование завершено. Инцидент произошел в начале января. Сорокин напился и напал на сожительницу с ножом. Ее сын заступился за мать, но сам получил не менее семи ударов ножом. Мать с сыном смогли выбежать из квартиры, тем самым спасти себе жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...