Что известно о челябинской семье, где мать заказала убийство 12-летней дочери

Женщина из Кизильского района Челябинской области, которая заказала убийство 12-летней дочери, имеет еще троих детей, в том числе 18-летнюю недееспособную дочь. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Семья состоит из пяти человек (с учетом самой матери — прим. URA.RU). У женщины есть 18-летняя признанная недееспособной дочь, а также 17-летняя и шестилетняя дочери», — сообщил URA.RU источник.
Воспитанием детей она занимается одна. Отец последней дочери с семьей не живет и алименты не выплачивает. Отец других детей умер в 2019 году. Трое детей, в том числе девочка, которую мать пыталась убить, помещены в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Кизильского муниципального района». О судьбе старшей дочери ничего не сообщается.
Семья долгое время жила в Свердловской области. Там мать несколько раз ставили на учет в отдел ПНД за неисполнение родительских обязанностей. В прошлом году они переехали в Кизильский район. Состояли на учете в органах социальной защиты населения в категории «трудная жизненная ситуация». С семьей также работал психолог, добавил источник.
В Челябинской области женщина ранее заказала убийство своей 12-летней дочери. Знакомого-рецидивиста она просила утопить девочку в реке. За это предложила ему 100 тысяч рублей. Причиной стало плохое поведение ребенка.
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