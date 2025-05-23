Что известно о челябинской семье, где мать заказала убийство 12-летней дочери

В Челябинской области мать заказала убийство 12-летней дочери
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина просила знакомого утопить дочь в реке за 100 тысяч рублей
Женщина просила знакомого утопить дочь в реке за 100 тысяч рублей Фото:

Женщина из Кизильского района Челябинской области, которая заказала убийство 12-летней дочери, имеет еще троих детей, в том числе 18-летнюю недееспособную дочь. Об этом URA.RU сообщил источник. 

«Семья состоит из пяти человек (с учетом самой матери — прим. URA.RU). У женщины есть 18-летняя признанная недееспособной дочь, а также 17-летняя и шестилетняя дочери», — сообщил URA.RU источник. 

Воспитанием детей она занимается одна. Отец последней дочери с семьей не живет и алименты не выплачивает. Отец других детей умер в 2019 году. Трое детей, в том числе девочка, которую мать пыталась убить, помещены в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Кизильского муниципального района». О судьбе старшей дочери ничего не сообщается. 

Семья долгое время жила в Свердловской области. Там мать несколько раз ставили на учет в отдел ПНД за неисполнение родительских обязанностей. В прошлом году они переехали в Кизильский район. Состояли на учете в органах социальной защиты населения в категории «трудная жизненная ситуация». С семьей также работал психолог, добавил источник.

В Челябинской области женщина ранее заказала убийство своей 12-летней дочери. Знакомого-рецидивиста она просила утопить девочку в реке. За это предложила ему 100 тысяч рублей. Причиной стало плохое поведение ребенка

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Женщина из Кизильского района Челябинской области, которая заказала убийство 12-летней дочери, имеет еще троих детей, в том числе 18-летнюю недееспособную дочь. Об этом URA.RU сообщил источник.  «Семья состоит из пяти человек (с учетом самой матери — прим. URA.RU). У женщины есть 18-летняя признанная недееспособной дочь, а также 17-летняя и шестилетняя дочери», — сообщил URA.RU источник.  Воспитанием детей она занимается одна. Отец последней дочери с семьей не живет и алименты не выплачивает. Отец других детей умер в 2019 году. Трое детей, в том числе девочка, которую мать пыталась убить, помещены в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Кизильского муниципального района». О судьбе старшей дочери ничего не сообщается.  Семья долгое время жила в Свердловской области. Там мать несколько раз ставили на учет в отдел ПНД за неисполнение родительских обязанностей. В прошлом году они переехали в Кизильский район. Состояли на учете в органах социальной защиты населения в категории «трудная жизненная ситуация». С семьей также работал психолог, добавил источник. В Челябинской области женщина ранее заказала убийство своей 12-летней дочери. Знакомого-рецидивиста она просила утопить девочку в реке. За это предложила ему 100 тысяч рублей. Причиной стало плохое поведение ребенка. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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