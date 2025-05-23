В Кургане на центральном стадионе имени В. Н. Брумеля 23 мая прошла традиционная легкоатлетическая эстафета среди воспитанников детских садов. Мероприятие посвящено предстоящему Дню защиты детей. Об этом сообщает администрация города у себя в tg-канале.
«По результатам всех забегов уже который год подряд победила команда детского сада № 111. Второе место вновь удержали юные спортсмены из детского сада № 142. „Бронзу“ в эстафете завоевала команда детского сада № 115. За победу на первом этапе дипломом награжден Иван Штангеев из 121 детского сада, „За волю к победе“ дипломом отмечена Анна Иванова из детского сада № 105», — пишет ведомство.
В мероприятии приняли участие 50 команд, что составляет около 500 юных спортсменов. Глава города Антон Науменко обратился к участникам и болельщикам с приветствием и пожелал юным спортсменам успешных стартов, выразив надежду, что многие из них свяжут свое будущее со спортом. К приветствиям присоединились депутат Курганской областной Думы Татьяна Хильчук, а также заведующая городским отделом спорта Елена Белоногова, которая рассказала о подготовке детей к соревнованиям и роли эстафеты в популяризации спорта среди дошкольников. Она добавила, что по итогам соревнований будут сформированы сборные из 10 лучших команд для участия в областной эстафете.
Ранее в Кургане также проходили крупные спортивные мероприятия для детей, в том числе первенство города по художественной гимнастике, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тогда около 100 спортсменок боролись за призовые места, а представители городской администрации отмечали важность подобных соревнований для развития спорта среди молодежи региона.
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