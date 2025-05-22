В ХМАО выставили на торги базу более чем за полмиллиарда рублей

В Югре на Западнo-Cургутскoм мeстopождeнии продается нефтебаза. Начальная цена лота — 600 миллионов рублей, следует из предложения на сайте бесплатных объявлений.
«Продается нефтебаза единым лотом, расположена в Сургутском районе на Западнo-Cургутскoм мeстopождeнии нeфти. Цена — 600 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Объект принадлежит нефтесервисной компании. База реализуется через торги, величина повышения начальной цены — 18 миллионов рублей.
В разговоре с URA.RU представитель продавца отказался называть причину продажи бизнеса. «Продажа связана с решением собственника. Торги коммерческие, а не банкротные», — пояснил собеседник.
Новому владельцу базы достанутся не только административные, производственные помещения, цеха, склады. База имеет наружный газопровод, линию электроснабжения и находится на земельном участке площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров.
Ранее URA.RU сообщало, что на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей.
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