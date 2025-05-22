22 мая 2025

В ХМАО выставили на торги базу более чем за полмиллиарда рублей

В ХМАО продают производственную базу за 600 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтебаза расположена на Западнo-Cургутскoм мeстopождeнии (архивное фото)
Нефтебаза расположена на Западнo-Cургутскoм мeстopождeнии (архивное фото) Фото:

В Югре на Западнo-Cургутскoм мeстopождeнии продается нефтебаза. Начальная цена лота — 600 миллионов рублей, следует из предложения на сайте бесплатных объявлений.

«Продается нефтебаза единым лотом, расположена в Сургутском районе на Западнo-Cургутскoм мeстopождeнии нeфти. Цена — 600 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Объект принадлежит нефтесервисной компании. База реализуется через торги, величина повышения начальной цены — 18 миллионов рублей.

В разговоре с URA.RU представитель продавца отказался называть причину продажи бизнеса. «Продажа связана с решением собственника. Торги коммерческие, а не банкротные», — пояснил собеседник.

Новому владельцу базы достанутся не только административные, производственные помещения, цеха, склады. База имеет наружный газопровод, линию электроснабжения и находится на земельном участке площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей.

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В Югре на Западнo-Cургутскoм мeстopождeнии продается нефтебаза. Начальная цена лота — 600 миллионов рублей, следует из предложения на сайте бесплатных объявлений. «Продается нефтебаза единым лотом, расположена в Сургутском районе на Западнo-Cургутскoм мeстopождeнии нeфти. Цена — 600 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Объект принадлежит нефтесервисной компании. База реализуется через торги, величина повышения начальной цены — 18 миллионов рублей. В разговоре с URA.RU представитель продавца отказался называть причину продажи бизнеса. «Продажа связана с решением собственника. Торги коммерческие, а не банкротные», — пояснил собеседник. Новому владельцу базы достанутся не только административные, производственные помещения, цеха, склады. База имеет наружный газопровод, линию электроснабжения и находится на земельном участке площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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