В ХМАО на нефтяном месторождении продают производственную базу за 1,5 миллиарда

В Югре на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей.
«Продается база укрупнительной сборки труб и металлоконструкций на территории Западно-Сургутского месторождения, 1500000000 рублей», — следует из информации на сайте бесплатных объявлений. Годом ранее цена на объект была на 500 миллионов рублей ниже.
Как сообщил автор объявления, база — это частный бизнес, его продажа связана со сменой деятельности собственника. «Это частный бизнес, к крупным нефтяным компаниям он не имеет отношения. Продажа связана со сменой вида деятельности, потенциальные покупатели есть», — пояснил он в разговоре с агентством.
Новому владельцу достанутся автозаправочная станция, резервуары, склады, цеха, общежитие для персонала, котельная, газораспределительный пункт и многое другое. Отмечается, что база — удобный логистический центр с хорошей транспортной развязкой.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выставлены на продажу сразу несколько объектов в сфере ТЭК. Например, Нефтеюганском районе продают частный мини-нефтеперерабатывающий завод за 120 миллионов рублей . Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» выставила на продажу нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой в Лангепасе за 23 миллионов рублей, а в нескольких километрах от Сургута продают автозаправку с чистой прибылью в миллион рублей (https://ura.news/news/1052913205).
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