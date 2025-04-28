28 апреля 2025

В ХМАО на нефтяном месторождении продают производственную базу за 1,5 миллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производственная база в ХМАО продается за 1,5 миллиарда рублей (архивное фото)
Производственная база в ХМАО продается за 1,5 миллиарда рублей (архивное фото) Фото:

В Югре на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей.

«Продается база укрупнительной сборки труб и металлоконструкций на территории Западно-Сургутского месторождения, 1500000000 рублей», — следует из информации на сайте бесплатных объявлений. Годом ранее цена на объект была на 500 миллионов рублей ниже.

Как сообщил автор объявления, база — это частный бизнес, его продажа связана со сменой деятельности собственника. «Это частный бизнес, к крупным нефтяным компаниям он не имеет отношения. Продажа связана со сменой вида деятельности, потенциальные покупатели есть», — пояснил он в разговоре с агентством.

Новому владельцу достанутся автозаправочная станция, резервуары, склады, цеха, общежитие для персонала, котельная, газораспределительный пункт и многое другое. Отмечается, что база — удобный логистический центр с хорошей транспортной развязкой.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выставлены на продажу сразу несколько объектов в сфере ТЭК. Например, Нефтеюганском районе продают частный мини-нефтеперерабатывающий завод за 120 миллионов рублей . Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» выставила на продажу нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой в Лангепасе за 23 миллионов рублей, а в нескольких километрах от Сургута продают автозаправку с чистой прибылью в миллион рублей (https://ura.news/news/1052913205).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре на продажу выставили нефтесервисную базу на территории Западно-Сургутского месторождения. Стоимость лота, в который входят цеха, склады, заправка, оценивается в полтора миллиарда рублей. «Продается база укрупнительной сборки труб и металлоконструкций на территории Западно-Сургутского месторождения, 1500000000 рублей», — следует из информации на сайте бесплатных объявлений. Годом ранее цена на объект была на 500 миллионов рублей ниже. Как сообщил автор объявления, база — это частный бизнес, его продажа связана со сменой деятельности собственника. «Это частный бизнес, к крупным нефтяным компаниям он не имеет отношения. Продажа связана со сменой вида деятельности, потенциальные покупатели есть», — пояснил он в разговоре с агентством. Новому владельцу достанутся автозаправочная станция, резервуары, склады, цеха, общежитие для персонала, котельная, газораспределительный пункт и многое другое. Отмечается, что база — удобный логистический центр с хорошей транспортной развязкой. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО выставлены на продажу сразу несколько объектов в сфере ТЭК. Например, Нефтеюганском районе продают частный мини-нефтеперерабатывающий завод за 120 миллионов рублей . Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» выставила на продажу нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой в Лангепасе за 23 миллионов рублей, а в нескольких километрах от Сургута продают автозаправку с чистой прибылью в миллион рублей (https://ura.news/news/1052913205).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...