Авария произошла на улице Гагарина
В Березовском Свердловской области грузовик сбил женщину с четырехлетней дочкой. Девочка скончалась на месте происшествия, сказали URA.RU в областной ГАИ.
По данным ведомства, авария произошла на улице Гагарина. Предварительно, водитель не заметил пешеходов из-за остановившегося справа автомобиля и сбил их.
Девочка умерла в машине скорой помощи. Женщину доставили в больницу. На месте происшествия работают автоинспекторы.
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