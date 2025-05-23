Под Екатеринбургом грузовик сбил мать с дочкой. Фото

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Авария произошла на улице Гагарина
Авария произошла на улице Гагарина Фото:

В Березовском Свердловской области грузовик сбил женщину с четырехлетней дочкой. Девочка скончалась на месте происшествия, сказали URA.RU в областной ГАИ.

По данным ведомства, авария произошла на улице Гагарина. Предварительно, водитель не заметил пешеходов из-за остановившегося справа автомобиля и сбил их.

Девочка умерла в машине скорой помощи. Женщину доставили в больницу. На месте происшествия работают автоинспекторы.

Фото:

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В Березовском Свердловской области грузовик сбил женщину с четырехлетней дочкой. Девочка скончалась на месте происшествия, сказали URA.RU в областной ГАИ. По данным ведомства, авария произошла на улице Гагарина. Предварительно, водитель не заметил пешеходов из-за остановившегося справа автомобиля и сбил их. Девочка умерла в машине скорой помощи. Женщину доставили в больницу. На месте происшествия работают автоинспекторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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