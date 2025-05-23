В Тюмени появится новый термальный комплекс «Затюменский». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. Строительство объекта планируют завершить уже к 2027 году.
«Реестр инвестиционных проектов Тюмени пополнился новым объектом — строительством термального комплекса „Затюменский“. Сейчас определён земельный участок для строительства, инвестор ведёт работу над изменениями в градостроительную документацию. Планируемый срок окончания работ — 2027 год», — рассказал мэр.
Тюмень официально признан столицей термальных вод с 2020 года. На территории региона действует около ста комплексов с минеральной водой.
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