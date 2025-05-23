В Тюмени появится новый термальный комплекс

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Новый комплекс планируют запустить к 2027 году
Новый комплекс планируют запустить к 2027 году Фото:

В Тюмени появится новый термальный комплекс «Затюменский». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. Строительство объекта планируют завершить уже к 2027 году.

«Реестр инвестиционных проектов Тюмени пополнился новым объектом — строительством термального комплекса „Затюменский“. Сейчас определён земельный участок для строительства, инвестор ведёт работу над изменениями в градостроительную документацию. Планируемый срок окончания работ — 2027 год», — рассказал мэр.

Тюмень официально признан столицей термальных вод с 2020 года. На территории региона действует около ста комплексов с минеральной водой.

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В Тюмени появится новый термальный комплекс «Затюменский». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. Строительство объекта планируют завершить уже к 2027 году. «Реестр инвестиционных проектов Тюмени пополнился новым объектом — строительством термального комплекса „Затюменский“. Сейчас определён земельный участок для строительства, инвестор ведёт работу над изменениями в градостроительную документацию. Планируемый срок окончания работ — 2027 год», — рассказал мэр. Тюмень официально признан столицей термальных вод с 2020 года. На территории региона действует около ста комплексов с минеральной водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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