В Челябинске разблокировали электросамокаты

В Челябинске с 23 мая после блокировки электросамокатов, причиной которой стало возбуждение уголовного дела, вновь начали работать сервисы кикшеринга. Как передает корреспондент URA.RU, электросамокаты стали доступны для использования.
«Первым включился сервис „Яндекс Go“, следом стала доступна аренда через Whoosh. „МТС-Юрент“ стал доступен через десять минут после своих конкурентов», — передает корреспондент URA.RU.
Самокаты пропали с улиц Челябинска в середине мая. Причиной стало уголовное дело из-за инцидента с 12-летним самокатчиком, сбившим пенсионера. За сутки до разблокировки URA.RU сообщало, что дата возвращения кикшеринга неизвестна.
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