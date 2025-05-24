24 мая 2025

Подешевеют ли квартиры в Екатеринбурге после новых правил у банков: отвечает эксперт

Отмена комиссии по льготной ипотеке сделает жилье в Екатеринбурге доступнее
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ищут разные способы вернуть спрос на жилье
Власти ищут разные способы вернуть спрос на жилье Фото:

Отмена банками комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки может привести к более комфортному ценообразованию на квартиры в Екатеринбурге. Таким прогнозом с URA.RU поделился глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Комиссию, которая ранее могла составлять от 4% до 19%, банки начали отменять в мае. «Это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна», — комментировал глава «Сбера» Герман Греф. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что если просадка и будет, то очень краткосрочная.

«Сам факт отмены комиссии, конечно, позитивен для рынка жилья, потому что условия выдачи кредитов, функционирования рынка становятся более понятными, прозрачными, это нельзя не приветствовать. И вроде как теперь покупатели и девелоперы не будут нести дополнительных издержек при оформлении ипотечного кредита. В теории это должно привести к более комфортным ценам и условиям проведения сделок», — сказал Хорьков.

Однако риски и опасения возникают на этапе выдачи кредитов, считает эксперт. По его словам, банки могут ограничивать займы, предъявлять повышенные требования к заемщикам и увеличивать сумму первоначального взноса.

«Чтобы давать точные прогнозы, нужно чтобы прошло хотя бы несколько недель», — отметил Хорьков. Первую статистику можно будет изучить летом, ожидает он.

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Отмена банками комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки может привести к более комфортному ценообразованию на квартиры в Екатеринбурге. Таким прогнозом с URA.RU поделился глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. Комиссию, которая ранее могла составлять от 4% до 19%, банки начали отменять в мае. «Это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна», — комментировал глава «Сбера» Герман Греф. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что если просадка и будет, то очень краткосрочная. «Сам факт отмены комиссии, конечно, позитивен для рынка жилья, потому что условия выдачи кредитов, функционирования рынка становятся более понятными, прозрачными, это нельзя не приветствовать. И вроде как теперь покупатели и девелоперы не будут нести дополнительных издержек при оформлении ипотечного кредита. В теории это должно привести к более комфортным ценам и условиям проведения сделок», — сказал Хорьков. Однако риски и опасения возникают на этапе выдачи кредитов, считает эксперт. По его словам, банки могут ограничивать займы, предъявлять повышенные требования к заемщикам и увеличивать сумму первоначального взноса. «Чтобы давать точные прогнозы, нужно чтобы прошло хотя бы несколько недель», — отметил Хорьков. Первую статистику можно будет изучить летом, ожидает он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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