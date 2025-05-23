«Мать в истерике»: в Екатеринбурге нашли труп школьницы

В Екатеринбурге покончила с собой 13-летняя школьница
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, место преступления, скр
Трагедия произошла в Верх-Исетском районе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли труп несовершеннолетней девочки. По предварительным данным, она покончила с собой, сказал источник URA.RU в экстренных службах города.

«Трагедия произошла в Верх-Исетском районе. Предварительно, девочке 13 лет. Сотрудники ритуального бюро уже забрали тело, мать в истерике», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СКР. Там отказались от общения по теме.

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В Екатеринбурге нашли труп несовершеннолетней девочки. По предварительным данным, она покончила с собой, сказал источник URA.RU в экстренных службах города. «Трагедия произошла в Верх-Исетском районе. Предварительно, девочке 13 лет. Сотрудники ритуального бюро уже забрали тело, мать в истерике», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СКР. Там отказались от общения по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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