«Мать в истерике»: в Екатеринбурге нашли труп школьницы

Трагедия произошла в Верх-Исетском районе (архивное фото)
В Екатеринбурге нашли труп несовершеннолетней девочки. По предварительным данным, она покончила с собой, сказал источник URA.RU в экстренных службах города.
«Трагедия произошла в Верх-Исетском районе. Предварительно, девочке 13 лет. Сотрудники ритуального бюро уже забрали тело, мать в истерике», — сообщил собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СКР. Там отказались от общения по теме.
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