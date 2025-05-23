Происшествия Криминал «Мать в истерике»: в Екатеринбурге нашли труп школьницы В Екатеринбурге покончила с собой 13-летняя школьница 23 мая 2025 в 20:53 Размер текста - 17 + Трагедия произошла в Верх-Исетском районе (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге нашли труп несовершеннолетней девочки. По предварительным данным, она покончила с собой, сказал источник URA.RU в экстренных службах города. «Трагедия произошла в Верх-Исетском районе. Предварительно, девочке 13 лет. Сотрудники ритуального бюро уже забрали тело, мать в истерике», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СКР. Там отказались от общения по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге нашли труп несовершеннолетней девочки. По предварительным данным, она покончила с собой, сказал источник URA.RU в экстренных службах города. «Трагедия произошла в Верх-Исетском районе. Предварительно, девочке 13 лет. Сотрудники ритуального бюро уже забрали тело, мать в истерике», — сообщил собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в свердловское СУ СКР. Там отказались от общения по теме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям