В Сургуте рушатся цены на съемное жилье

Сургут (ХМАО) оказался на 14-м месте среди 70 крупнейших городов России по падению стоимости аренды, приводит статистику эксперты «Мира квартир». Причины снижения цен URA.RU обсудило с югорскими экспертами в сфере недвижимости.
Риелторы объясняют коррекцию ставок аренды высоким предложением, которое превышает спрос. «Изначально собственники выставляют объекты по цене, ориентируясь на свой прошлый опыт. Однако, проведя аналитику и получив экспертную оценку, понимают, что предложение сейчас существенно превышает спрос — и корректируют стоимость», — отметила в разговоре с агентством руководитель направления аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник.
Стоимость аренды 1-комнатных квартир упала на 2%, 2-комнатных на 3,3%. Больше всего потеряли в цене 3-комнатные квартиры — аренда стала дешевле на 11,3%. Это самый высокий процент падения среди 70 городов, следует из мониторинга портала.
Однокомнатную квартиру в Сургуте сейчас можно снять от 16 тысяч рублей. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется от 20 тысяч рублей, трешку можно найти от 24 тысяч рублей за месяц проживания.
При этом, к концу лета риелторы ожидают сезонный рост цен. Обычно к августу аренда снова начинает дорожать в связи с возвращением студентов, командировочных, спортсменов, которые приезжают в Сургут на соревнования.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО возвращается тренд на покупку квартир по так называемой «донорской ипотеке». Если у покупателя нет оснований для получения льготного жилищного кредита, свое право на дешевую ипотеку ему может передать любой гражданин.
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