Главный мотофестиваль Свердловской области начнется с молебна у мощей святой Екатерины

На фестивале «Движения» в Екатеринбурге пройдет молебен

23 мая 2025 в 17:57 Размер текста - 17 +

Мероприятия анонсировала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мотофестиваль «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме Мотофестиваль «Движение» начнется с молебна в центре Екатеринбурга у часовни святой Екатерины, где находятся мощи небесной покровительницы города. Также для участников разработан маршрут по святым местам. Екатеринбуржцы и гости города могут посетить знаковые места всего за один день, рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. «Фонд Святой Екатерины решил в этом году уже второй раз поддержать фестиваль „Движение“. Традиционный молебен состоится, с него начнется официальная часть в Екатеринбурге у часовни Святой Екатерины 7 июня в 14:30. Также мы разработали маршрут для участников фестиваля. В этом году мы сделали его удобным, его можно будет пройти за один день. Начнется он также у храма Святой Екатерины, далее — Храм на Крови, Ганина Яма и завершится в селе Новоипатово в храме Архангела Михаила. В прошлом году в этом храме завершили роспись. Он теперь великолепен не только снаружи, но и внутри. Рекомендую его посетить не только в рамках фестиваля „Движение“», — поделилась Прусевич. Также тем, у кого будет больше свободного времени, предлагают отправиться за пределы Екатеринбурга. Например, посетить духовное сердце Урала — Верхотурье и Алапаевск, где в прошлом году был освящен восстановленный храм в честь князя Александра Невского. В прошлом году в молебне поучаствовала сотня байкеров. В новом сезоне «Движение» пройдет 7 и 8 июня. В рамках программы пройдут выступления мотоспортсменов, литературный и кинофестивали, лекции, выставки, гастрономические мероприятия, концерты звезд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мотофестиваль «Движение» начнется с молебна в центре Екатеринбурга у часовни святой Екатерины, где находятся мощи небесной покровительницы города. Также для участников разработан маршрут по святым местам. Екатеринбуржцы и гости города могут посетить знаковые места всего за один день, рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. «Фонд Святой Екатерины решил в этом году уже второй раз поддержать фестиваль „Движение“. Традиционный молебен состоится, с него начнется официальная часть в Екатеринбурге у часовни Святой Екатерины 7 июня в 14:30. Также мы разработали маршрут для участников фестиваля. В этом году мы сделали его удобным, его можно будет пройти за один день. Начнется он также у храма Святой Екатерины, далее — Храм на Крови, Ганина Яма и завершится в селе Новоипатово в храме Архангела Михаила. В прошлом году в этом храме завершили роспись. Он теперь великолепен не только снаружи, но и внутри. Рекомендую его посетить не только в рамках фестиваля „Движение“», — поделилась Прусевич. Также тем, у кого будет больше свободного времени, предлагают отправиться за пределы Екатеринбурга. Например, посетить духовное сердце Урала — Верхотурье и Алапаевск, где в прошлом году был освящен восстановленный храм в честь князя Александра Невского. В прошлом году в молебне поучаствовала сотня байкеров. В новом сезоне «Движение» пройдет 7 и 8 июня. В рамках программы пройдут выступления мотоспортсменов, литературный и кинофестивали, лекции, выставки, гастрономические мероприятия, концерты звезд.