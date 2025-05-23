Соратник экс-главы свердловского минздрава готовится к отставке

Свердловский замминистра здравоохранения Шастин подал в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Шастин пришел в свердловский минздрав в 2020 году Фото:

Замглавы свердловского минздрава Андрей Шастин в ближайшее время может уйти в отставку. Близкий к ведомству источник URA.RU сообщил, что Шастин якобы написал заявление по собственному. При этом другой собеседник дал понять, что Шастин пока продолжает работу.

«Шастин подал в отставку на этой неделе», — уточнил первый источник. «Такие кадровые перестановки утверждает глава региона. Никаких официальных решений с его стороны нет», — отметил второй собеседник. 20 мая корреспондент URA.RU видел, как Шастин вполне уверенно держался в компании нового министра Татьяны Савиновой на медицинском форуме в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Также днем 23 мая прошел слух, что минздрав в ближайшее время могут покинуть и другие заместители главы (едва ли не все шесть). Подтверждения пока нет. «У меня нет такой информации», — заявил URA.RU представитель минздрава.

Шастин — соратник предыдущего министра Андрея Карлова. В минздрав он пришел в 2020-м году из «девятой» детской больницы Екатеринбурга, которую ранее возглавлял Карлов.

Врио губернатора Денис Паслер уволил Карлова в начале апреля — сразу как приехал в регион. Сменившая его Савинова — ближайшая соратница Паслера. Пост министра она совмещает с постом замгубернатора по соцполитике.

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Замглавы свердловского минздрава Андрей Шастин в ближайшее время может уйти в отставку. Близкий к ведомству источник URA.RU сообщил, что Шастин якобы написал заявление по собственному. При этом другой собеседник дал понять, что Шастин пока продолжает работу. «Шастин подал в отставку на этой неделе», — уточнил первый источник. «Такие кадровые перестановки утверждает глава региона. Никаких официальных решений с его стороны нет», — отметил второй собеседник. 20 мая корреспондент URA.RU видел, как Шастин вполне уверенно держался в компании нового министра Татьяны Савиновой на медицинском форуме в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Также днем 23 мая прошел слух, что минздрав в ближайшее время могут покинуть и другие заместители главы (едва ли не все шесть). Подтверждения пока нет. «У меня нет такой информации», — заявил URA.RU представитель минздрава. Шастин — соратник предыдущего министра Андрея Карлова. В минздрав он пришел в 2020-м году из «девятой» детской больницы Екатеринбурга, которую ранее возглавлял Карлов. Врио губернатора Денис Паслер уволил Карлова в начале апреля — сразу как приехал в регион. Сменившая его Савинова — ближайшая соратница Паслера. Пост министра она совмещает с постом замгубернатора по соцполитике.
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