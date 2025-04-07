«Моя работа завершена»: уволенный глава свердловского минздрава оставил прощальное письмо

Бывший министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов перед уходом отправил коллегам и подчиненным через помощника большое сообщение в корпоративном чате. В нем он рассказал, чем в своей работе особенно гордится, поблагодарил врачей и пожелал простого человеческого счастья. Его последнее обращение к медсообществу на посту главы минздрава URA.RU публикует полностью.
«Моя работа на посту министра здравоохранения Свердловской области завершена. Наша совместная с вами деятельность была полна вызовов, но именно они сделали наши достижения более ценными. Нам удалось реализовать ряд важных реформ, внедрить новые технологии и инновации.
Мы достойно справились с пандемией, системно занимались кадровыми вопросами, достигли серьёзного прогресса в борьбе с онкологическими заболеваниями и детской смертностью. Главной нашей задачей на протяжение всех пяти лет было — сделать систему здравоохранения Свердловской области более эффективной и ориентированной на пациента. Уверен, созданный нами фундамент послужит надежной опорой для будущих успехов.
Для меня это был ценный опыт, который позволил внести свой профессиональный вклад в развитие родного региона. Уверен, система здравоохранения Свердловской области продолжит развиваться и совершенствоваться, сохраняя и приумножая лучшие традиции отечественной медицины. Спасибо вам всем за совместную работу. Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных успехов и простого человеческого счастья!»
Пост министра Карлов покинул 4 апреля. Его место заняла Татьяна Савинова из команды врио губернатора Дениса Паслера. Она будет совмещать должности министра и замгубернатора по соцполитике. Так было и в Оренбуржье, которым Паслер руководил с 2019 года по 26 марта 2025-го.
Карлов возглавлял свердловский минздрав с 2020 года. По данным агентства, он хотел, чтобы ему дали хотя бы еще два месяца — для пенсии и стажа. По образованию Карлов педиатр. Начинал хирургом в Детской городской клинической больнице №9, затем стал замглавы, в 2006 году возглавил учреждение. Подробнее о нем — в сбойке URA.RU.
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