07 апреля 2025

«Моя работа завершена»: уволенный глава свердловского минздрава оставил прощальное письмо

Экс-глава свердловского минздрава Карлов оставил коллегам прощальное сообщение
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Карлов был главой минздрава с 2020 года
Андрей Карлов был главой минздрава с 2020 года Фото:
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Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Бывший министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов перед уходом отправил коллегам и подчиненным через помощника большое сообщение в корпоративном чате. В нем он рассказал, чем в своей работе особенно гордится, поблагодарил врачей и пожелал простого человеческого счастья. Его последнее обращение к медсообществу на посту главы минздрава URA.RU публикует полностью.

«Моя работа на посту министра здравоохранения Свердловской области завершена. Наша совместная с вами деятельность была полна вызовов, но именно они сделали наши достижения более ценными. Нам удалось реализовать ряд важных реформ, внедрить новые технологии и инновации.

Мы достойно справились с пандемией, системно занимались кадровыми вопросами, достигли серьёзного прогресса в борьбе с онкологическими заболеваниями и детской смертностью. Главной нашей задачей на протяжение всех пяти лет было — сделать систему здравоохранения Свердловской области более эффективной и ориентированной на пациента. Уверен, созданный нами фундамент послужит надежной опорой для будущих успехов.

Для меня это был ценный опыт, который позволил внести свой профессиональный вклад в развитие родного региона. Уверен, система здравоохранения Свердловской области продолжит развиваться и совершенствоваться, сохраняя и приумножая лучшие традиции отечественной медицины. Спасибо вам всем за совместную работу. Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных успехов и простого человеческого счастья!»

Пост министра Карлов покинул 4 апреля. Его место заняла Татьяна Савинова из команды врио губернатора Дениса Паслера. Она будет совмещать должности министра и замгубернатора по соцполитике. Так было и в Оренбуржье, которым Паслер руководил с 2019 года по 26 марта 2025-го. 

Карлов возглавлял свердловский минздрав с 2020 года. По данным агентства, он хотел, чтобы ему дали хотя бы еще два месяца — для пенсии и стажа. По образованию Карлов педиатр. Начинал хирургом в Детской городской клинической больнице №9, затем стал замглавы, в 2006 году возглавил учреждение. Подробнее о нем — в сбойке URA.RU.

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Бывший министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов перед уходом отправил коллегам и подчиненным через помощника большое сообщение в корпоративном чате. В нем он рассказал, чем в своей работе особенно гордится, поблагодарил врачей и пожелал простого человеческого счастья. Его последнее обращение к медсообществу на посту главы минздрава URA.RU публикует полностью. «Моя работа на посту министра здравоохранения Свердловской области завершена. Наша совместная с вами деятельность была полна вызовов, но именно они сделали наши достижения более ценными. Нам удалось реализовать ряд важных реформ, внедрить новые технологии и инновации. Мы достойно справились с пандемией, системно занимались кадровыми вопросами, достигли серьёзного прогресса в борьбе с онкологическими заболеваниями и детской смертностью. Главной нашей задачей на протяжение всех пяти лет было — сделать систему здравоохранения Свердловской области более эффективной и ориентированной на пациента. Уверен, созданный нами фундамент послужит надежной опорой для будущих успехов. Для меня это был ценный опыт, который позволил внести свой профессиональный вклад в развитие родного региона. Уверен, система здравоохранения Свердловской области продолжит развиваться и совершенствоваться, сохраняя и приумножая лучшие традиции отечественной медицины. Спасибо вам всем за совместную работу. Желаю всем крепкого здоровья, профессиональных успехов и простого человеческого счастья!» Пост министра Карлов покинул 4 апреля. Его место заняла Татьяна Савинова из команды врио губернатора Дениса Паслера. Она будет совмещать должности министра и замгубернатора по соцполитике. Так было и в Оренбуржье, которым Паслер руководил с 2019 года по 26 марта 2025-го.  Карлов возглавлял свердловский минздрав с 2020 года. По данным агентства, он хотел, чтобы ему дали хотя бы еще два месяца — для пенсии и стажа. По образованию Карлов педиатр. Начинал хирургом в Детской городской клинической больнице №9, затем стал замглавы, в 2006 году возглавил учреждение. Подробнее о нем — в сбойке URA.RU.
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