В теплицах Пермского края нашли овощи с нитратами и пестицидами

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В январе 2025 года производитель овощей получил штраф в размере двух тысяч рублей
В январе 2025 года производитель овощей получил штраф в размере двух тысяч рублей Фото:

В картофеле, белокочанной капусте, свекле и моркови, выращенных ООО «Научно-производственная фирма Садоводство» в Пермском округе, выявлено превышение допустимых уровней нитратов и пестицидов. К таким выводам пришли специалисты на основании изучения документации и протоколов лабораторных исследований, предоставленных филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по Москве и Московской области.

«Кроме того, установлено, что сведения о применении пестицидов отсутствуют в федеральной государственной информационной системе «Сатурн». В конце января 2025 года в отношении предприятия был вынесен штраф в размере двух тысяч рублей. Представители компании не согласились с решением и подали жалобу в Пермский краевой суд», — сообщает Управление регионального Россельхознадзора на официальном сайте. 

Пермский районный суд 24 марта 2025 года оставил постановление надзорного органа без изменений. 19 мая решение суда поступило в Управление Россельхознадзора с отметкой о вступлении в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2024 году в Прикамье из оборота изъяли 197 партий некачественных овощей. Небезопасными признаны почти 35 тонн продукции.

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В картофеле, белокочанной капусте, свекле и моркови, выращенных ООО «Научно-производственная фирма Садоводство» в Пермском округе, выявлено превышение допустимых уровней нитратов и пестицидов. К таким выводам пришли специалисты на основании изучения документации и протоколов лабораторных исследований, предоставленных филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по Москве и Московской области. «Кроме того, установлено, что сведения о применении пестицидов отсутствуют в федеральной государственной информационной системе «Сатурн». В конце января 2025 года в отношении предприятия был вынесен штраф в размере двух тысяч рублей. Представители компании не согласились с решением и подали жалобу в Пермский краевой суд», — сообщает Управление регионального Россельхознадзора на официальном сайте.  Пермский районный суд 24 марта 2025 года оставил постановление надзорного органа без изменений. 19 мая решение суда поступило в Управление Россельхознадзора с отметкой о вступлении в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2024 году в Прикамье из оборота изъяли 197 партий некачественных овощей. Небезопасными признаны почти 35 тонн продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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