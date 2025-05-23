В теплицах Пермского края нашли овощи с нитратами и пестицидами

В картофеле, белокочанной капусте, свекле и моркови, выращенных ООО «Научно-производственная фирма Садоводство» в Пермском округе, выявлено превышение допустимых уровней нитратов и пестицидов. К таким выводам пришли специалисты на основании изучения документации и протоколов лабораторных исследований, предоставленных филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по Москве и Московской области.
«Кроме того, установлено, что сведения о применении пестицидов отсутствуют в федеральной государственной информационной системе «Сатурн». В конце января 2025 года в отношении предприятия был вынесен штраф в размере двух тысяч рублей. Представители компании не согласились с решением и подали жалобу в Пермский краевой суд», — сообщает Управление регионального Россельхознадзора на официальном сайте.
Пермский районный суд 24 марта 2025 года оставил постановление надзорного органа без изменений. 19 мая решение суда поступило в Управление Россельхознадзора с отметкой о вступлении в законную силу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2024 году в Прикамье из оборота изъяли 197 партий некачественных овощей. Небезопасными признаны почти 35 тонн продукции.
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