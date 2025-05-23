Сервис аренды электросамокатов заблокировал аккаунты сотни тюменцев

В Тюмени с начала сезона проката электросамокатов компания «МТС Юрент» выписала 326 штрафов и заблокировала 218 пользователей за нарушения ПДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса кикшеринга.
«С начала сезона в Тюмени мы выписали порядка 326 штрафов и заблокировали 218 пользователей. Большая часть блокировок приходится на аккаунты несовершеннолетних, а также аккаунты взрослых, которые передают управление самокатами своим несовершеннолетним детям», — отметили в компании.
Пожаловаться на нарушителей на электросамокатах тюменцы могут с помощью бота в Telegram pdd_urent_bot. Для этого нужно сфотографировать хулиганов (на снимке должен быть виден номер устройства), а также указать место и время происшествия. Служба поддержки обработает обращение и примет меры.
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