23 мая 2025

Сервис аренды электросамокатов заблокировал аккаунты сотни тюменцев

В Тюмени сервис аренды электросамокатов заблокировал 218 нарушителей ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала сезона компания выписали 326 штрафов
С начала сезона компания выписали 326 штрафов Фото:

В Тюмени с начала сезона проката электросамокатов компания «МТС Юрент» выписала 326 штрафов и заблокировала 218 пользователей за нарушения ПДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса кикшеринга.

«С начала сезона в Тюмени мы выписали порядка 326 штрафов и заблокировали 218 пользователей. Большая часть блокировок приходится на аккаунты несовершеннолетних, а также аккаунты взрослых, которые передают управление самокатами своим несовершеннолетним детям», — отметили в компании.

Пожаловаться на нарушителей на электросамокатах тюменцы могут с помощью бота в Telegram pdd_urent_bot. Для этого нужно сфотографировать хулиганов (на снимке должен быть виден номер устройства), а также указать место и время происшествия. Служба поддержки обработает обращение и примет меры.

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В Тюмени с начала сезона проката электросамокатов компания «МТС Юрент» выписала 326 штрафов и заблокировала 218 пользователей за нарушения ПДД. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса кикшеринга. «С начала сезона в Тюмени мы выписали порядка 326 штрафов и заблокировали 218 пользователей. Большая часть блокировок приходится на аккаунты несовершеннолетних, а также аккаунты взрослых, которые передают управление самокатами своим несовершеннолетним детям», — отметили в компании. Пожаловаться на нарушителей на электросамокатах тюменцы могут с помощью бота в Telegram pdd_urent_bot. Для этого нужно сфотографировать хулиганов (на снимке должен быть виден номер устройства), а также указать место и время происшествия. Служба поддержки обработает обращение и примет меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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