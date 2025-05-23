Статусного свердловского экс-чиновника отправили под стражу. Фото

В Каменске-Уральском арестовали бывшего замглавы Баранова
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение принял Синарский райсуд
Решение принял Синарский райсуд Фото:

Синарский райсуд отправил под стражу бывшего замглавы Каменского округа Андрей Баранова по делу о взятке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Органами предварительного следствия он обвиняется в получении взятки. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля.», — сказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, Баранов якобы получил взятку в 80 тысяч рублей за принятие работ по контракту. Между администрацией и ООО «Ремонтно-строительное управление № 12» был заключен договор о капремонте сетей теплоснабжения в поселке Мартюш, добавили в Синарском райсуде.

Баранова взяли под стражу
Баранова взяли под стражу
Фото:

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Синарский райсуд отправил под стражу бывшего замглавы Каменского округа Андрей Баранова по делу о взятке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Органами предварительного следствия он обвиняется в получении взятки. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля.», — сказали в надзорном ведомстве. По версии следствия, Баранов якобы получил взятку в 80 тысяч рублей за принятие работ по контракту. Между администрацией и ООО «Ремонтно-строительное управление № 12» был заключен договор о капремонте сетей теплоснабжения в поселке Мартюш, добавили в Синарском райсуде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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