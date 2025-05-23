Синарский райсуд отправил под стражу бывшего замглавы Каменского округа Андрей Баранова по делу о взятке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Органами предварительного следствия он обвиняется в получении взятки. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля.», — сказали в надзорном ведомстве.
По версии следствия, Баранов якобы получил взятку в 80 тысяч рублей за принятие работ по контракту. Между администрацией и ООО «Ремонтно-строительное управление № 12» был заключен договор о капремонте сетей теплоснабжения в поселке Мартюш, добавили в Синарском райсуде.
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