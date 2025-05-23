Челябинцам в День защиты детей предложат покормить енота и сдать нормы ГТО

В деревнях Челябинской области на День защиты детей предложили общение с енотом, маленькими лисятами и сдачу норм ГТО. Как URA.RU рассказали участники рынка, праздники сделают семейными.
«Гости смогут познакомиться с нашим новым питомцем — крошкой-енотом. Мы привезем зверька 24 мая, и дети, которые приедут к нам на День защиты детей, смогут с ним познакомиться. Как и с семейством лис», — рассказала URA.RU управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль.
Собеседница отметила, что лис во фруктово-ягодных садах будут разводить, так как они являются естественными врагами зайцев и мышей. Детям пообещали разнообразную программу с пенной вечеринкой и фестивалем красок Холи.
В Веселовке под Златоустом 1 июня будут сдавать нормы ГТО. Эко-школа «Веселая мельница» собирает коллективы предприятий с семьями, чтобы хорошо провести время на свежем воздухе. Как URA.RU рассказала руководитель Татьяна Рыбкина, сдавшим нормативы вручат медали, всем остальным — грамоты и благодарности. Для пешего терренкура устроители приспособили популярную среди туристов Пугачевскую тропу.
С игр на свежем воздухе начнется также программа в туркомплексе села Кундравы Чебаркульского района. Директор Динара Муратова добавила, что программа «Встреча лета» работает уже две недели, и 1 июня будет ее завершение.
«Будем водить хороводы и устроим соревнования, а после пройдут мастер-классы. Научим гостей правильно лепить пельмени и делать роспись на березовом спиле», — пояснила URA.RU собеседница.
Дети сотрудников Чебаркульского молокозавода зазовут лето. Они встретятся с Лесовичком, с которым смогут сделать фотосессию на память.
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