Летевший во Внуково самолет подал сигнал бедствия

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Самолет в настоящий момент находится над акваторией Каспийского моря
Самолет в настоящий момент находится над акваторией Каспийского моря Фото:

Самолет авиакомпании «Русджет» подал сигнал бедствия во время полета над территорией Грузии. Он выполнял рейс из турецкого города Даламан в Москву (аэропорт Внуково).

«Самолет „Русджет“, рейса Даламан-Внуково, подал сигнал бедствия», — такая информация следует из сервиса Flightradar. Самолет продолжает полет, и в настоящий момент находится над акваторией Каспийского моря. Инцидент произошел на обратном пути, после того как утром того же дня борт вылетал из Москвы в Турцию, пишет telegram-канал Shot. 

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Самолет авиакомпании «Русджет» подал сигнал бедствия во время полета над территорией Грузии. Он выполнял рейс из турецкого города Даламан в Москву (аэропорт Внуково). «Самолет „Русджет“, рейса Даламан-Внуково, подал сигнал бедствия», — такая информация следует из сервиса Flightradar. Самолет продолжает полет, и в настоящий момент находится над акваторией Каспийского моря. Инцидент произошел на обратном пути, после того как утром того же дня борт вылетал из Москвы в Турцию, пишет telegram-канал Shot. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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