Летевший во Внуково самолет подал сигнал бедствия

Самолет авиакомпании «Русджет» подал сигнал бедствия во время полета над территорией Грузии. Он выполнял рейс из турецкого города Даламан в Москву (аэропорт Внуково).
«Самолет „Русджет“, рейса Даламан-Внуково, подал сигнал бедствия», — такая информация следует из сервиса Flightradar. Самолет продолжает полет, и в настоящий момент находится над акваторией Каспийского моря. Инцидент произошел на обратном пути, после того как утром того же дня борт вылетал из Москвы в Турцию, пишет telegram-канал Shot.
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