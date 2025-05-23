СБУ забрала у россиян земли в Киевской области

Украина национализировали участки, принадлежавшие россиянам
© Служба новостей «URA.RU»
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Было несколько участков в Киевской области, которые принадлежали россиянам
Было несколько участков в Киевской области, которые принадлежали россиянам Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о национализации 176 сельскохозяйственных земельных участков в Киевской области, которые ранее принадлежали гражданам России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СБУ.

«СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины», — говорится в сообщении спецслужбы. Как указывается в публикации, речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 100 гектаров. Эти земли российские граждане получили в наследство от своих родственников на территории Украины еще до февраля 2022 года.

В СБУ пояснили, что действующее украинское законодательство запрещает иностранцам владеть сельскохозяйственными землями на территории страны. Все изъятые участки переданы в распоряжение Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). Спецслужба уточнила, что мероприятия по выявлению подобных случаев продолжаются. 

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о национализации 176 сельскохозяйственных земельных участков в Киевской области, которые ранее принадлежали гражданам России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СБУ. «СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины», — говорится в сообщении спецслужбы. Как указывается в публикации, речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 100 гектаров. Эти земли российские граждане получили в наследство от своих родственников на территории Украины еще до февраля 2022 года. В СБУ пояснили, что действующее украинское законодательство запрещает иностранцам владеть сельскохозяйственными землями на территории страны. Все изъятые участки переданы в распоряжение Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). Спецслужба уточнила, что мероприятия по выявлению подобных случаев продолжаются. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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