СБУ забрала у россиян земли в Киевской области

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о национализации 176 сельскохозяйственных земельных участков в Киевской области, которые ранее принадлежали гражданам России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СБУ.
«СБУ разоблачила 176 граждан РФ, которые владели землей под Киевом: теперь их участки возвращены в собственность Украины», — говорится в сообщении спецслужбы. Как указывается в публикации, речь идет о земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью почти 100 гектаров. Эти земли российские граждане получили в наследство от своих родственников на территории Украины еще до февраля 2022 года.
В СБУ пояснили, что действующее украинское законодательство запрещает иностранцам владеть сельскохозяйственными землями на территории страны. Все изъятые участки переданы в распоряжение Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). Спецслужба уточнила, что мероприятия по выявлению подобных случаев продолжаются.
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