В восьмом городе за сутки приостановили работу аэропорта
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, заявил Кореняко
Аэропорт Орска перестал принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Орск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении в telegram-канале. Причиной ограничений указано обеспечение безопасности полетов.
Эта авиагавань уже является восьмым аэропортом, где вводились ограничения за эти сутки. Ранее подобные меры были применены к аэропорту Волгограда, Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин), Пензы, Самары (Курумоч) и Оренбурга.
