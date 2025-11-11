Логотип РИА URA.RU
В восьмом городе за сутки приостановили работу аэропорта

В аэропорту Орска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов
11 ноября 2025 в 14:51
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, заявил Кореняко

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Аэропорт Орска перестал принимать и выпускать самолеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Орск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении в telegram-канале. Причиной ограничений указано обеспечение безопасности полетов.

Эта авиагавань уже является восьмым аэропортом, где вводились ограничения за эти сутки. Ранее подобные меры были применены к аэропорту Волгограда, Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин), Пензы, Самары (Курумоч) и Оренбурга.

